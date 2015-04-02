Еще пару-тройку десятилетий назад такое название могла носить либо сатирическая пародия, либо кино самой низкой и уцененной категории, снятое каким-нибудь энтузиастом в стиле Эда Вуда примерно за три тысячи долларов. Ни один продюсер с мало-мальски приличной репутацией не взялся бы за финансирование подобной фабулы, а автор последней подвергся бы публичному осмеянию. В свое время, например, «Звездные войны», куда более традиционные и литературные по замыслу, были отвергнуты боссами…
мишки тедди - не айс...вот на мишек гамми против зубастиков я бы сходил...
большой плакат:
бегущий розовый гамми с бензопилой в лапках, с которых на землю часто капает его собственная кровь...левое ухо порвано напополам, на правом отчетливо видны следы зубов...правая лапа на бегу судорожно дергает ручку бензопилы, ессно та не заводится...вокруг медведя, в глазах которого застыл первобытный ужас, вздыбливается земля...из отдельных ямок уже видно оскаленные развеселые мордочки зубастиков.
сопровождать данный плакатик нужно заставочной {самой известной} музычкой диснея в англ варианте {она съест ваш мозг}...и надписью: "для детей старше 21"
даааааааа {мечтательно}...на такое я бы точно пару часов не пожалел ✊
ps забыл добавить: у уайлд нету сисек!!!✊
и выразить свое "фи" {вдруг это прочитают его менеджеры ✊ } Форду, который как и Портман полез в треш-сегмент...неужели деньги кончились? или от безделья?
pps мнение по поводу треша основано на трейлере и попытке сочетания несочетаемых жанров или даже их элементов {что будет наверно ближе к истине}
А люди тоже ничего. Джек (Крэйг) - настоящий герой боевика. Не йо-хо-хо брюсуиллесовское, а скорее, напомнил персонажей из старых вестернов, и седло, и коняжка ему идут.
Не обошлось без сюрпризов, шаманства и чудес, но вот динамики маловато, разговоры-взгляды, взгляды-разговоры. Весь экшен уместился в финальных 20-25 минутах.
6/10
Так вот именно здесь хотелось как раз "рок-н-ролла", отвязного такого и побольше.
Тем более, что вариант с трогательным перемирием бледнолицых головорезов с головорезами краснокожими слабоват в качестве основной "джазовой" идеи.
В общем, странный вышел компот. Послевкусие, как от гораздо менее затратного Скайлайна.
Идея с пришельцами стара, как мир. Прилетают, убивают, люди обороняются.
Набор актёров хороший, их игра на достойном уровне. Экшен фильма разбавили несколькими смешными моментами.
В целом фильм нескучный. 7/10
Точно. Фильм "Нефть". Спасибо))
Не мог вспомнить, где его видел.
вот и мне тоже! захотелось пересмотреть шедевральный мультик
Я тоже "соскучилась по мамкиным манго и папиным папайя"✊
Когда уже у нас Ранго выйдет, и кто будет издавать, может знает кто?
В общем, всем советую сходить в кино!
На зеленой травке глаза отдыхают. А то столько фильмов среди небоскребов снято, уже начинает подташнивать.
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