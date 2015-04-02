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Ковбои против пришельцев Ковбои против пришельцев
Киноафиша Фильмы Ковбои против пришельцев Отзывы о фильме «Ковбои против пришельцев»
Cowboys and Aliens Ковбои против пришельцев 2011 / США
7.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Ковбои против пришельцев»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Еще пару-тройку десятилетий назад такое название могла носить либо сатирическая пародия, либо кино самой низкой и уцененной категории, снятое каким-нибудь энтузиастом в стиле Эда Вуда примерно за три тысячи долларов. Ни один продюсер с мало-мальски приличной репутацией не взялся бы за финансирование подобной фабулы, а автор последней подвергся бы публичному осмеянию. В свое время, например, «Звездные войны», куда более традиционные и литературные по замыслу, были отвергнуты боссами…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Lucci от 16/01/2011 - 00:21:59


мишки тедди - не айс...вот на мишек гамми против зубастиков я бы сходил...

большой плакат:

бегущий розовый гамми с бензопилой в лапках, с которых на землю часто капает его собственная кровь...левое ухо порвано напополам, на правом отчетливо видны следы зубов...правая лапа на бегу судорожно дергает ручку бензопилы, ессно та не заводится...вокруг медведя, в глазах которого застыл первобытный ужас, вздыбливается земля...из отдельных ямок уже видно оскаленные развеселые мордочки зубастиков.

сопровождать данный плакатик нужно заставочной {самой известной} музычкой диснея в англ варианте {она съест ваш мозг}...и надписью: "для детей старше 21"

даааааааа {мечтательно}...на такое я бы точно пару часов не пожалел ✊

ps забыл добавить: у уайлд нету сисек!!!✊

и выразить свое "фи" {вдруг это прочитают его менеджеры ✊ } Форду, который как и Портман полез в треш-сегмент...неужели деньги кончились? или от безделья?

pps мнение по поводу треша основано на трейлере и попытке сочетания несочетаемых жанров или даже их элементов {что будет наверно ближе к истине}
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Дизайн алиенов понравился. Живенькие такие, страшненькие. Дрались, как черти, людей зубами рвали, жесть...



А люди тоже ничего. Джек (Крэйг) - настоящий герой боевика. Не йо-хо-хо брюсуиллесовское, а скорее, напомнил персонажей из старых вестернов, и седло, и коняжка ему идут.



Не обошлось без сюрпризов, шаманства и чудес, но вот динамики маловато, разговоры-взгляды, взгляды-разговоры. Весь экшен уместился в финальных 20-25 минутах.



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 04/08/2011 - 18:14:26):сначала джаз, потом рок-н-ролл.



Так вот именно здесь хотелось как раз "рок-н-ролла", отвязного такого и побольше.



Тем более, что вариант с трогательным перемирием бледнолицых головорезов с головорезами краснокожими слабоват в качестве основной "джазовой" идеи.



В общем, странный вышел компот. Послевкусие, как от гораздо менее затратного Скайлайна.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Жду не дождусь этого фильма. Название точно отражает содержание фильма – классический вестерн с Харрисоном Фордом, казаками и шляпами, и очень технологичная инопланетная история. «Ковбои против пришельцев» - о затерянном и пыльном американском городке, периодически подвергающемся нападениям каких-то чудовищ. Один из ковбоев – Дэниел Крейг. На это стоит посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
А вы видели Дэниела Крэйга в трейлере? Почему он так похудел? Выглядит как престарелый подросток. Да еще и со своими этими гаджетами. Очень странное впечатление. И шляпа у него до подбородка. Харрисон Форд выглядит куда более узнаваемо. Но ремни у всех огромные какие-то, как в Ранго просто. Идеальные ковбои, каких мы ожидаем их увидеть. На конях против пришельцев. Эх, увидеть бы поскорей. «Ковбои против пришельцев» уже очень-очень скоро в прокате)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Безусловно, это фильм – один из самых ожидаемых в этом сезоне. Надеюсь, он не обманет возлагаемых на него ожиданий. Во-первых, его состав. Фильм, в создании которого принимали участие Харрисон Форд, Дэниел Крейг и Стивен Спилбер, сам по себе уже не может не обратить на себя внимание. Во-вторых, это вестерн – а как давно мы видели новые вестерны? В-третьих, жду, конечно же, умопомрачительных спецэффектов. Так, чтобы все по уму. Так что «Ковбои против пришельцев» - обязательная премьера этого лета.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reprisal 2 апреля 2015, 12:51
Сходили вчера на предпремьерный показ.



Идея с пришельцами стара, как мир. Прилетают, убивают, люди обороняются.

Набор актёров хороший, их игра на достойном уровне. Экшен фильма разбавили несколькими смешными моментами.

В целом фильм нескучный. 7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reprisal 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 11/08/2011 - 17:51:22


Точно. Фильм "Нефть". Спасибо))

Не мог вспомнить, где его видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 15/08/2011 - 10:05:18):почему-то вспомнился Ранго в какой-то момент

вот и мне тоже! захотелось пересмотреть шедевральный мультик





Я тоже "соскучилась по мамкиным манго и папиным папайя"✊



Когда уже у нас Ранго выйдет, и кто будет издавать, может знает кто?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Странно, что у отличного фильма такой низкий рейтинг. Сюжет - так себе, штампов - полно, это да. Но фильм классный, наверно благодаря атмосфере любимой с детства ковбойской деревушки с баром, шерифом и местным злодеем. Дениель Крейг - просто антиреклама ботоксу: очень красивый мужчина, не скрывающий свой возраст. Оливия вызывает зависть - значит, тоже хороша. Утешает только, что фигура у нее неидеальная.. Но лицо необычно притягивет. Разделила Оливия тут мужчины на две группы - на любителей красивых глаз и на тех, кто больше по части большой груди и длинных ног

В общем, всем советую сходить в кино!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Сходите на фильм, понравится.

На зеленой травке глаза отдыхают. А то столько фильмов среди небоскребов снято, уже начинает подташнивать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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