Наша рецензия

Еще пару-тройку десятилетий назад такое название могла носить либо сатирическая пародия, либо кино самой низкой и уцененной категории, снятое каким-нибудь энтузиастом в стиле Эда Вуда примерно за три тысячи долларов. Ни один продюсер с мало-мальски приличной репутацией не взялся бы за финансирование подобной фабулы, а автор последней подвергся бы публичному осмеянию. В свое время, например, «Звездные войны», куда более традиционные и литературные по замыслу, были отвергнуты боссами…