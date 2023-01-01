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Очень плохая училка Очень плохая училка
Киноафиша Фильмы Очень плохая училка Очень плохая училка, 2011: актеры и роли
Bad Teacher Очень плохая училка 2011 / США
7.6 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Очень плохая училка, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан Джейк Кэздан Jake Kasdan
В ролях
Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake Люси Панч Люси Панч Lucy Punch Джейсон Сигел Джейсон Сигел Jason Segel Филлис Смит Филлис Смит Phyllis Smith Джон Майкл Хиггинс John Michael Higgins Дэйв Аллен Dave Allen Джиллиан Арменанте Джиллиан Арменанте Jillian Armenante Мэттью Дж. Эванс Matthew J. Evans
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