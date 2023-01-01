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Очень плохая училка
Очень плохая училка, 2011: актеры и роли
Bad Teacher
Очень плохая училка
2011 / США
Трейлер
7.6
Оцените
91
голос
Рейтинг IMDb: 5.6
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Очень плохая училка, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан
Jake Kasdan
В ролях
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Люси Панч
Lucy Punch
Джейсон Сигел
Jason Segel
Филлис Смит
Phyllis Smith
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Дэйв Аллен
Dave Allen
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