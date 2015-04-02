Наша рецензия

У выходцев из недр телесериала «Офис» Джина Ступницки и Ли Айзенберга, в позапрошлом году дебютировавших на большом экране сценарием «Начала времен» (можно без кавычек), в оригинале именовавшегося просто Year One, – современность получается несколько получше, чем смешанные первобытно-библейские древности. То есть не получается у них, конечно, ни то ни другое, но просто, во-первых, американские школьные будни этот неразлучный дуэт знает чуть более досконально,…