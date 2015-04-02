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Очень плохая училка Очень плохая училка
Киноафиша Фильмы Очень плохая училка Отзывы о фильме «Очень плохая училка»
Bad Teacher Очень плохая училка 2011 / США
7.6 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Очень плохая училка»

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Наша рецензия

У выходцев из недр телесериала «Офис» Джина Ступницки и Ли Айзенберга, в позапрошлом году дебютировавших на большом экране сценарием «Начала времен» (можно без кавычек), в оригинале именовавшегося просто Year One, – современность получается несколько получше, чем смешанные первобытно-библейские древности. То есть не получается у них, конечно, ни то ни другое, но просто, во-первых, американские школьные будни этот неразлучный дуэт знает чуть более досконально,…

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rodney 2 апреля 2015, 12:51
Как ни люби Кэмерно Диаз за все ее заслуги в кинематографе, «Очень плохая училка» ничего кроме оскомины не вызывает. Ну сколько можно? Ужимки, ухмылки – одни и те же все последние двадцать лет. Маргинальная учительница в приличной вроде школе. Как ее взяли, во-первых. И как не выгнали сразу, во-вторых. И что она там забыла, в третьих. Большего учениконенавистника сложно себе представить. Но это не единственное раздражающее обстоятельство этого во всех отношениях посредственного фильма. Хотите узнать об остальных? Тогда смотрите кино в прокате, может, не пожалеете)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Единственное, что не понятно в этом фильме – как героиню Кэмерон Диаз занесло в учительницы? Она действительно худшая из них, поэтому название фильме на 100% оправдано. В остальном? Шутки – вокруг эротики больше, но не сальные, смешные более-менее. Диаз – плохая девчонка, к этому не привыкать, но без оскомины пока. Хороша и сексапильна, в условиях школы – явный нонсенс. Перебор с лексикой, могла бы и поуспокоиться со временем. Любопытно, как за счет школы пытается решить свои материальные проблемы. В общем, «Очень плохую училку» можно посмотреть – забавно и легко, ничего неожиданного, но хорошее настроение гарантировано. Без ущерба для школьников.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Камерон Диаз и Джастин Тимберлейк – ради этого дуэта я и отправилась смотреть в кино «Очень плохую училку». Действие действительно происходит в школе. Диаз – гламурная красотка, жизнь ее легка и полна развлечений, пока в один прекрасный день ее богатенький бой-френд не оставляет ее. На учительскую зарплату даже в Америке не погламуришь, поэтому Диаз в отчаянии. И тут в школу приходит новый учитель - и не кто-нибудь, а Джастин Тимберлейк с дорогими часами на запястье! И тут начинается охота за сердцем нового кандидата. Глупости все, конечно, но посмотреть можно – смешно и легко. В общем-то, без особенных разочарований))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
хороший фильмец..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм набит тошнотворными придурками, начиная с бойфренда Элизабет и заканчивая учениками.

Гротеск сплошной.

На этом фоне героиня смотрится более-менее выигрышно. Энергична, предприимчива и стервозна. Костюмеры и гримеры постарались и крупные планы аккуратные, так что Диаз даже симпатична местами.

Песенка Тимберлейка - это что-то ужасное, но ему идет.

Единственный приятный персонаж - это физрук.

В свете всеобщей титькоозабоченности тема сисек раскрыта правильно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Осторожные отзывы не изменили моего впечатления от фильма.Отлично-и только так!Никогда не спешил с оценками,но тут захлестнула волна позитива и хорошего настроения✊ и ничего не могу с этим поделать✊ Объективность отправилась в клоаку.Старушка Диаз ещё может чем-то порадовать.Энергетика у неё всегда была на высоте.Юмор фильма нашёл в моём лице благодарного поклонника.



10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
только вот не понятно почему у второй училки фамилия Белкова ..слишком уж русская ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 09/07/2011 - 18:02:19


ну можно было героиню Диаз Палковой назвать...короче Белкова и Палкова✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отвратная хренотень...пара пошлых, но годных шуток в тему (вроде гинеколога, не узнающего физиономии с именами, зато узнающего...угадайте по чему) конечно есть...

но в целом: НЕ ВЕРЮ. Аргументация ниже:

1) Диаз настолько страшна на лицо и кожу, что в ее комплексы по поводу сисек...неееет, и не надо меня уговаривать.

2) Персонажи на 99% откровенно тупы...те не просто малообразованные, а поближе к дебило-даунам, те бедным больным людям, которых надо жалеть, а не смеяться над ними

3) Половой акт (если так можно назвать то действо) с Тимберлейком - это ваще перебор и вне рамок вкусов...петтинг, конечно, круто, но когда она и так готова тебе сделать все, что пожелаешь, тереться джинсами....неееет, НЕ ВЕРЮ, и не уговаривайте...и вообще неудачник-учитель-богач ни о чем получился...слишком надуманно вышло с моей колокольни

4) характер глупой потаскушки (уже была помнится попытка освещения жизни одной плей-гёрлы вне особняка дедушки Хэффнера...вспоминается, что там гг была и то интереснее...наивная такая барби) в погоне за баблом, вещь мб и замечательная для реализации в комедийном исполнении...но в этот раз реализация подкачала...непонятно появляющиеся слабины в отношении к детям, любовь к физруку, неспособному залезть по канату...короче НЕ ВЕРЮ.

ps 5.5/10

pps в чем-то просмотр напомнил храбрых перцем...скучая, с нетерпением ждешь хорошей шутки...если она в течении часа все-таки появляется, от души хохочешь...и тут же мрачнеешь от следующего часа сюжетных провисаний...в результате ни о какой легкости просмотра речь и близко не может идти.

ppps глядя на таких учителей (на ВСЕХ), становится страшно за систему образования в США...а впрочем, чем у нас лучше...все давно уже положили на это большой болт...остаются только самые морально стойкие родители, придерживающиеся собственного советского (а то и древнее) воспитания...но и они, я думаю, сдадутся, когда абсолютно все образование будет только платным...это наступит ну скажем года через 2-3 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Queen Julia от 13/07/2011 - 08:08:05


я бы на потерся не остановился ✊ но это уже из совсем другой оперы ✊ поэтому на данную несомненно очень интересную тему можно пообщаться отдельно в другом формате при большом желании, а здесь пусть все будет благопристойно ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:26:59):включая наших расейских, большинство из которых одиноки и им не к кому даже подвалить в баре, как той толстушке - было из кого выбрать: два одиноких ковбоя! А наши придут в бар, а там одни алкаши.

печально...мб отправить всех наших одиноких в Америку к ковбоям? ✊ ...а неалкашей можно найти...хм-хм-хм...в библиотеке

Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:26:59):Красиво снят процесс мытья машины... ахахаххххх

красиво там снят момент, когда она на булках по мыльной дорожке на капоте грациозно так съезжает...интересно с какого раза сняли...получилось действительно хорошо. А мытье машин с формами 90(+-7)-60(+-5)-90(+-10) это можно сказать беспроигрышный вариант и если бы туда белкину правильно (раз)одетую сунули ничего не поменялось бы, мне кажется...тем более у нее бюст даже больше вроде был) по фильму
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:45:30):Надо же.. а мне казалось, что в библиотеках там в основном такие математики тусуются.. ну которые в джинсах предпочитают...

хотели неалкашей, получайте ✊ ...а по теме если оч надо можно найти и математика и без джинсов и даже неалкаша в одном флаконе было бы желание...

а из тех, которые уехали не все рады ✊ так что наверно нужно сначала самим определиться...а там глядишь и математики понравятся %)) в виде крайнего случая
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:48:23):Точно! Даешь Белкину в бикини! И лучше топлесс. Так вот сидишь себе за рулем - хлоп! и кто-то топлесс к твоему стеклу прижимается...

главное чтобы не во время движения...а то я чисто инстинктивно нажму на кнопочку стеклоочистителей ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:53:31):Ну просто не оставляете других альтернатив!

чегой-то я не оставляю...я к тому, что альтернативный выбор есть всегда ✊ и кто ищет, тому рано или поздно везет...лучше, конечно, чтобы не оч поздно ✊

адресок не дам, к сожалению...вон у нас на Невском реклама висит брачного агентства ✊ ...там наверно подыщут, если что.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:56:42):И часто так приходится девушек голых смахивать

к сожалению нечасто, совсем ✌️ наверно это потому, что я быстро езжу - запрыгнуть не успевают ✊

Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:56:42):правда если бы там мужчины были спортивного телосложения... то это было бы....

ну вот щаз бизнес-проект секси-мойки кто-нить замутит, пока мы тут шутим...

благо спортивного телосложения хватает если по фитнесс-клубам побегать ✊ только пойдут ли машины мыть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 14/07/2011 - 00:11:13):Насколько она привлекательна для мужчин

тема стара как мир ✊

Выступлю тут за всех мужчин, пока никто не прибежал ✊

внешне - зависит от исполнения ✊ ...если мужчина уже на крючке, то, думаю, увеличения не захочет. Чтобы как в кино купить только сиськами...хм-хм-хм...верится с трудом...вообще всякие увеличения, это спасение утопающих от собственных комплексов, что не всегда меняет человека в лучшую сторону в целом ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Queen Julia от 14/07/2011 - 00:23:36


если по лицу, то крайняя слева на входе самый шик (темненькая)...блондинка самая страшненькая из трех ✊

ps мотоцикл хорош ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Queen Julia от 19/07/2011 - 19:50:29


Ответ на сообщение mari_190882 от 20/07/2011 - 15:06:36


вот кого снимать-то вместо диас надо было, если фото реальное ✊ я бы тогда даже вместо тимберлейка джинсами потереться бы согласился наверно, ну или по крайней мере денег за такую туповатую роль бы не взял ✊

ps правда план мелковат, народ требует зрелищ с кадром покрупнее ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vtroeglazov 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм, аморальный и антирусский, нормальная, заботливая, любящая свою работу учительница с русской фамилией, проигрывает аферистке, кстати, не очень понятно, что это за намеки на 2008 год, на какую-то истерику, которую так и не раскрыли, или это намек на август 2008 года, на "непропорциональный" ответ на агрессию Грузии?

аморальная телка, подтасовала результаты тестов, зашантажировала и запугала контроллера, и получила повышение по службе, а нормальная, адекватная учительница, заботящаяся об учениках не получила ничего кроме ссылки непонятно куда.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (vtroeglazov, 13/08/2011 - 19:32:10): ответ на агрессию Грузии?



а Джастин Тимберлейк -Саакашвили?? ✊ хм..здорово он тогда Диаз от имел...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vtroeglazov 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (таняc, 13/08/2011 - 21:02:39):Re: Re: Очень плохая училка (13 августа 2011 21:02:39)

Цитата (vtroeglazov, 13/08/2011 - 19:32:10):

ответ на агрессию Грузии?

а Джастин Тимберлейк -Саакашвили?? хм..здорово он тогда Диаз от имел...

ну если то, как он паял диазу вы называете здорово, то, даже и не знаю что и сказать :) вы видели фильм? вы поняли о чем они говорили, когда упоминали о какой-то истерике 2008 года у Белковой? :)

ну если учесть что в этом фильме тимб играл какое-то безвольное существо без твердой жизненной позиции, то может авторы так и задумывали, что он будет воспринят как саакашвили :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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