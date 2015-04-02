У выходцев из недр телесериала «Офис» Джина Ступницки и Ли Айзенберга, в позапрошлом году дебютировавших на большом экране сценарием «Начала времен» (можно без кавычек), в оригинале именовавшегося просто Year One, – современность получается несколько получше, чем смешанные первобытно-библейские древности. То есть не получается у них, конечно, ни то ни другое, но просто, во-первых, американские школьные будни этот неразлучный дуэт знает чуть более досконально,…
Гротеск сплошной.
На этом фоне героиня смотрится более-менее выигрышно. Энергична, предприимчива и стервозна. Костюмеры и гримеры постарались и крупные планы аккуратные, так что Диаз даже симпатична местами.
Песенка Тимберлейка - это что-то ужасное, но ему идет.
Единственный приятный персонаж - это физрук.
В свете всеобщей титькоозабоченности тема сисек раскрыта правильно.
10\10
ну можно было героиню Диаз Палковой назвать...короче Белкова и Палкова✊
но в целом: НЕ ВЕРЮ. Аргументация ниже:
1) Диаз настолько страшна на лицо и кожу, что в ее комплексы по поводу сисек...неееет, и не надо меня уговаривать.
2) Персонажи на 99% откровенно тупы...те не просто малообразованные, а поближе к дебило-даунам, те бедным больным людям, которых надо жалеть, а не смеяться над ними
3) Половой акт (если так можно назвать то действо) с Тимберлейком - это ваще перебор и вне рамок вкусов...петтинг, конечно, круто, но когда она и так готова тебе сделать все, что пожелаешь, тереться джинсами....неееет, НЕ ВЕРЮ, и не уговаривайте...и вообще неудачник-учитель-богач ни о чем получился...слишком надуманно вышло с моей колокольни
4) характер глупой потаскушки (уже была помнится попытка освещения жизни одной плей-гёрлы вне особняка дедушки Хэффнера...вспоминается, что там гг была и то интереснее...наивная такая барби) в погоне за баблом, вещь мб и замечательная для реализации в комедийном исполнении...но в этот раз реализация подкачала...непонятно появляющиеся слабины в отношении к детям, любовь к физруку, неспособному залезть по канату...короче НЕ ВЕРЮ.
ps 5.5/10
pps в чем-то просмотр напомнил храбрых перцем...скучая, с нетерпением ждешь хорошей шутки...если она в течении часа все-таки появляется, от души хохочешь...и тут же мрачнеешь от следующего часа сюжетных провисаний...в результате ни о какой легкости просмотра речь и близко не может идти.
ppps глядя на таких учителей (на ВСЕХ), становится страшно за систему образования в США...а впрочем, чем у нас лучше...все давно уже положили на это большой болт...остаются только самые морально стойкие родители, придерживающиеся собственного советского (а то и древнее) воспитания...но и они, я думаю, сдадутся, когда абсолютно все образование будет только платным...это наступит ну скажем года через 2-3 ✊
я бы на потерся не остановился ✊ но это уже из совсем другой оперы ✊ поэтому на данную несомненно очень интересную тему можно пообщаться отдельно в другом формате при большом желании, а здесь пусть все будет благопристойно ✊
печально...мб отправить всех наших одиноких в Америку к ковбоям? ✊ ...а неалкашей можно найти...хм-хм-хм...в библиотеке
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:26:59):Красиво снят процесс мытья машины... ахахаххххх
красиво там снят момент, когда она на булках по мыльной дорожке на капоте грациозно так съезжает...интересно с какого раза сняли...получилось действительно хорошо. А мытье машин с формами 90(+-7)-60(+-5)-90(+-10) это можно сказать беспроигрышный вариант и если бы туда белкину правильно (раз)одетую сунули ничего не поменялось бы, мне кажется...тем более у нее бюст даже больше вроде был) по фильму
хотели неалкашей, получайте ✊ ...а по теме если оч надо можно найти и математика и без джинсов и даже неалкаша в одном флаконе было бы желание...
а из тех, которые уехали не все рады ✊ так что наверно нужно сначала самим определиться...а там глядишь и математики понравятся %)) в виде крайнего случая
главное чтобы не во время движения...а то я чисто инстинктивно нажму на кнопочку стеклоочистителей ✊
чегой-то я не оставляю...я к тому, что альтернативный выбор есть всегда ✊ и кто ищет, тому рано или поздно везет...лучше, конечно, чтобы не оч поздно ✊
адресок не дам, к сожалению...вон у нас на Невском реклама висит брачного агентства ✊ ...там наверно подыщут, если что.
к сожалению нечасто, совсем ✌️ наверно это потому, что я быстро езжу - запрыгнуть не успевают ✊
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:56:42):правда если бы там мужчины были спортивного телосложения... то это было бы....
ну вот щаз бизнес-проект секси-мойки кто-нить замутит, пока мы тут шутим...
благо спортивного телосложения хватает если по фитнесс-клубам побегать ✊ только пойдут ли машины мыть ✊
тема стара как мир ✊
Выступлю тут за всех мужчин, пока никто не прибежал ✊
внешне - зависит от исполнения ✊ ...если мужчина уже на крючке, то, думаю, увеличения не захочет. Чтобы как в кино купить только сиськами...хм-хм-хм...верится с трудом...вообще всякие увеличения, это спасение утопающих от собственных комплексов, что не всегда меняет человека в лучшую сторону в целом ✊
если по лицу, то крайняя слева на входе самый шик (темненькая)...блондинка самая страшненькая из трех ✊
ps мотоцикл хорош ✊
Ответ на сообщение mari_190882 от 20/07/2011 - 15:06:36
вот кого снимать-то вместо диас надо было, если фото реальное ✊ я бы тогда даже вместо тимберлейка джинсами потереться бы согласился наверно, ну или по крайней мере денег за такую туповатую роль бы не взял ✊
ps правда план мелковат, народ требует зрелищ с кадром покрупнее ✊
аморальная телка, подтасовала результаты тестов, зашантажировала и запугала контроллера, и получила повышение по службе, а нормальная, адекватная учительница, заботящаяся об учениках не получила ничего кроме ссылки непонятно куда.
а Джастин Тимберлейк -Саакашвили?? ✊ хм..здорово он тогда Диаз от имел...
Цитата (vtroeglazov, 13/08/2011 - 19:32:10):
ответ на агрессию Грузии?
а Джастин Тимберлейк -Саакашвили?? хм..здорово он тогда Диаз от имел...
ну если то, как он паял диазу вы называете здорово, то, даже и не знаю что и сказать :) вы видели фильм? вы поняли о чем они говорили, когда упоминали о какой-то истерике 2008 года у Белковой? :)
ну если учесть что в этом фильме тимб играл какое-то безвольное существо без твердой жизненной позиции, то может авторы так и задумывали, что он будет воспринят как саакашвили :)
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