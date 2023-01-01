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Очень страшное кино 5 Очень страшное кино 5
Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 5 Награды и номинации фильма Очень страшное кино 5
Scary Movie 5 Очень страшное кино 5 2013 / США
4.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Награды и номинации фильма Очень страшное кино 5

Вся информация о фильме
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худший ансамбль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
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2023, США, драма
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2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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