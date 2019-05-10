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Постер фильма Студент года 2
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2.2

Студент года 2

, 2019
Student of the Year 2
Индия / мелодрама, боевик / 18+
Постер фильма Студент года 2
2.2

О фильме

В университете настаёт черёд проведения ежегодных соревнований на обладание Кубком Достоинства. Тысячи студентов участвуют в различных спортивных состязаниях. Один из вероятных кандидатов на победу Рохан внезапно узнаёт, что его исключили, и всё это результаты происков нечистого на руку соперника. Тогда парень решает подкачаться, привести себя в идеальную физическую форму и показать наглому выскочке, кто тут победитель, а кто — неудачник года.

В ролях

Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Тайгер Шрофф
Тайгер Шрофф
Rohan Sachdev
Тара Сутариа
Тара Сутариа
Mridula Chawla aka Mia
Анания Пандей
Анания Пандей
Shreya Randhawa
Гуль Кират Панаг
Coach Kuljeet
Фара Кхан
Манжот Синг
Адитья Сил
Manav Randhawa
Манодж Пахва
Coach Mahipal
Манодж Пахва
Coach Mahipal
Аеша Раза
Principal Singh (Pishori College)
Rajesh Kumar
Chacha (Rohan's Uncle)
Режиссер Пунит Мальхотра
Сценарист Каран Джохар, Arshad Syed
Композитор Вишал Дадлани, Салим-Сулейман, Sulaiman Merchant, Shekhar Ravjiani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 мая 2019
Дата выхода
10 мая 2019 Великобритания
10 мая 2019 Индия
10 мая 2019 Индонезия
10 мая 2019 Франция
Бюджет 800 000 000 INR
Сборы в мире $1 635 907
Производство Fox STAR Studios, Dharma Productions, SIF 309 Film Music
Другие названия
Student of the Year 2, Aasta õpilane 2, Sinh Viên Của Năm 2, SOTY 2, Студент года 2, Студент року 2, นักเรียนดีเด่น 2

Рейтинг фильма

2.2
Оцените 12 голосов
2.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Студент года 2

Отзывы о фильме

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