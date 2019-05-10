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В университете настаёт черёд проведения ежегодных соревнований на обладание Кубком Достоинства. Тысячи студентов участвуют в различных спортивных состязаниях. Один из вероятных кандидатов на победу Рохан внезапно узнаёт, что его исключили, и всё это результаты происков нечистого на руку соперника. Тогда парень решает подкачаться, привести себя в идеальную физическую форму и показать наглому выскочке, кто тут победитель, а кто — неудачник года.
|10 мая 2019
|Великобритания
|10 мая 2019
|Индия
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|Индонезия
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