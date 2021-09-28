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Крис Эллиот
Крис Эллиот
Chris Elliott
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Крис Эллиот
Chris Elliott
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Дата рождения
31 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Крис Эллиот
Родился 31 мая 1960 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Крис Эллиот
Любовь не по сценарию
комедия, мелодрама
2014, США
6.0
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы
2013, США
6.0
Все без ума от Мэри
комедия
1998, США
7.0
СиБи 4: Четвертый подряд
комедия, мюзикл
1993, США
6.0
День сурка
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
8.0
Нью-йоркские истории
комедия, драма
1989, США
6.0
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Неблагополучная семья готовится к празднику в трейлере комедии «Рождество против Уолтерсов»
Лента с Шоуни Смит и Крисом Эллиотом в главных ролях выйдет на экраны 5 ноября.
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28 сентября 2021 15:23
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