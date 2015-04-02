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Воды слонам! Воды слонам!
Киноафиша Фильмы Воды слонам! Отзывы о фильме «Воды слонам!»
Water For Elephants Воды слонам! 2011 / США
8.0 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Воды слонам!»

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Воды слонам! Денег продюсерам! Попкорну детям (и детям постарше)! Миру-мир во всем мире! Здравствуйте инопланетянам!...{кому не лень, может продолжить ✊ }
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
я тоже не хочу..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
уныло
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 22/04/2011 - 20:41:49):а мне чего-то кажется, что последние месяцы :((

согласна....из нового мне понравился фильм Социальная сеть так это уж не помню когда было ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
мне понравились животные ...слоник ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравится,как мне кажется,большинству женщин и меньшинству мужчин✊

Придётся быть в меньшинстве✊

Хороший фильм,хорошие актёры.Стараюсь объективно относиться к Паттисону,который прилагает неслабые усилия для сброса сумеречных оков.

Не нашёл у фильма слабых мест по содержанию и воплощению.Концовочка подкачала, на мой взгляд.

Это сладость,которая в повышенных дозах вызывает тошноту.



9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
масаня 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающая музыка,очень классная книга,и фильм хороший!!книга лучше,и ьолее подробна,но все таки фильм понравился! Риз Уизерспун красотка!!очень понравился Кристофер Вальц,такого Августа и представляешь и конечно слониха Рози бесподобна!!!✊ ,что касается Роберта Паттинсона,то я его не очень представляла в роли Якоба Янковского,но все же он молодец!!!но он мне очень понравился в фильме("Помни меня")-это совершенно другой образ после Сумерек,в "Воды слонам" он тоже хорош.этот фильм очень красиво снят!!!!меня он тронул✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
повелась на трейлер.

то есть сюжет как бы изначально был предсказуем и все такое, однако силу почувствовала какую-то невиданную, энергию, волшебство, краски. ложащаяся на серую кобылу Риз, магия со слонихой.. аррр. казалось - стояще. да и вроде как Вальц! и Паттинсон приятен, несмотря ни на что.

но, ах, не срослось.

ну хоть что-нибудь бы выбилось из ожидаемого, честное слово.

красиво - красиво - о, цирк клево поставили - блин, слониху жалко - поднэме ногэ! - красиво - ой, как клево цирк развалили.

вот и все эмоции.

проассоциировалось с "Дневником Памяти". а вообще, по большому счету, все эти ретроспекции - сами знаете где уже. печаль короче.

4/10 - просто старались же. наверно

Паттинсон не изменяет себе. "хочу ее, но нельзя же, нельзя". и у него хорошо получается. эротишно так ). может и хватит на пару-тройку еще таких ролей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 30/05/2011 - 19:15:10




надо мне реже смотреть фильмы с ретроспекциями

печалька ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 31/05/2011 - 22:16:25


мне просто кажется, что если я вначале еще хотя бы одного фильма пойму, что "блиааааааааааааа,ретроспекция!" - то сделаю то, чего никогда раньше не делала - встану и покину сеанс. наверное, это уже фобия. а фобии логичны ли? )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Как по мне фильм «Воды слонам» - бред. Сразу по названию – воды слонам! – решил, что это муть. И очень пожалел, когда посмотрел. Во-первых, актерам не хватает убедительности. Более дрянной игры я никогда не видел. Не ощущалось, что они любят друг друга. Просто позировали перед камерой. По отдельности они ещё смотрятся, но вот вместе просто ужасно.=Р Вообще, сюжет у книги скучноватый, а сценаристу просто напросто не хватило смелости его подправить. В целом, я увидел то, что ожидал – реальную муть. Могу поставить фильму твердую двойку.*О*
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Не жалею, что посмотрела. Хороший, фильм. Мне очень понравился.;) Очень рада, что у фильма счастливый конец, и главный злодей получил то, что заслуживал. Вообще, я не очень люблю Роберта Паттисона, который сыграл главную роль. Но, сыграл он превосходно!))) Особенно, хорошо то, что режиссер акцентировал внимания на событиях, связанных с главным героем, а не на насилии над животными. И вообще, история сама по себе очень романтичная, что очень понравилось мне.^_^
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Когда я услышала название я сразу и не подумала, что это мелодрама и поначалу не хотела смотреть. Но когда я посмотрела его, нисколько не пожалела об том. Классный фильм! Во-первых, мне понравилось, что здесь действие происходит во время «великой депрессии» просто потому, что мне нравится этот период истории. Во-вторых, здесь действие происходит в цирке, что очень прикольно. В-третьих, это действительно романтичная история о тайной любви. Мне безумно понравился этот фильм, и мне бы хотелось, чтобы побольше похожих историй было.:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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