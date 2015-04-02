Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Воды слонам!
Отзывы о фильме «Воды слонам!»
Water For Elephants
Воды слонам!
2011 / США
Трейлер
8.0
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Воды слонам!»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Воды слонам! Денег продюсерам! Попкорну детям (и детям постарше)! Миру-мир во всем мире! Здравствуйте инопланетянам!...{кому не лень, может продолжить ✊ }
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
я тоже не хочу..✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
523561
2 апреля 2015, 12:51
уныло
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 22/04/2011 - 20:41:49):
а мне чего-то кажется, что последние месяцы :((
согласна....из нового мне понравился фильм Социальная сеть так это уж не помню когда было ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
мне понравились животные ...слоник ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравится,как мне кажется,большинству женщин и меньшинству мужчин✊
Придётся быть в меньшинстве✊
Хороший фильм,хорошие актёры.Стараюсь объективно относиться к Паттисону,который прилагает неслабые усилия для сброса сумеречных оков.
Не нашёл у фильма слабых мест по содержанию и воплощению.Концовочка подкачала, на мой взгляд.
Это сладость,которая в повышенных дозах вызывает тошноту.
9\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
масаня
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающая музыка,очень классная книга,и фильм хороший!!книга лучше,и ьолее подробна,но все таки фильм понравился! Риз Уизерспун красотка!!очень понравился Кристофер Вальц,такого Августа и представляешь и конечно слониха Рози бесподобна!!!✊ ,что касается Роберта Паттинсона,то я его не очень представляла в роли Якоба Янковского,но все же он молодец!!!но он мне очень понравился в фильме("Помни меня")-это совершенно другой образ после Сумерек,в "Воды слонам" он тоже хорош.этот фильм очень красиво снят!!!!меня он тронул✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
j_miata
2 апреля 2015, 12:51
повелась на трейлер.
то есть сюжет как бы изначально был предсказуем и все такое, однако силу почувствовала какую-то невиданную, энергию, волшебство, краски. ложащаяся на серую кобылу Риз, магия со слонихой.. аррр. казалось - стояще. да и вроде как Вальц! и Паттинсон приятен, несмотря ни на что.
но, ах, не срослось.
ну хоть что-нибудь бы выбилось из ожидаемого, честное слово.
красиво - красиво - о, цирк клево поставили - блин, слониху жалко - поднэме ногэ! - красиво - ой, как клево цирк развалили.
вот и все эмоции.
проассоциировалось с "Дневником Памяти". а вообще, по большому счету, все эти ретроспекции - сами знаете где уже. печаль короче.
4/10 - просто старались же. наверно
Паттинсон не изменяет себе. "хочу ее, но нельзя же, нельзя". и у него хорошо получается. эротишно так ). может и хватит на пару-тройку еще таких ролей.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
j_miata
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 30/05/2011 - 19:15:10
надо мне реже смотреть фильмы с ретроспекциями
печалька ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
j_miata
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 31/05/2011 - 22:16:25
мне просто кажется, что если я вначале еще хотя бы одного фильма пойму, что "блиааааааааааааа,ретроспекция!" - то сделаю то, чего никогда раньше не делала - встану и покину сеанс. наверное, это уже фобия. а фобии логичны ли? )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Как по мне фильм «Воды слонам» - бред. Сразу по названию – воды слонам! – решил, что это муть. И очень пожалел, когда посмотрел. Во-первых, актерам не хватает убедительности. Более дрянной игры я никогда не видел. Не ощущалось, что они любят друг друга. Просто позировали перед камерой. По отдельности они ещё смотрятся, но вот вместе просто ужасно.=Р Вообще, сюжет у книги скучноватый, а сценаристу просто напросто не хватило смелости его подправить. В целом, я увидел то, что ожидал – реальную муть. Могу поставить фильму твердую двойку.*О*
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Не жалею, что посмотрела. Хороший, фильм. Мне очень понравился.;) Очень рада, что у фильма счастливый конец, и главный злодей получил то, что заслуживал. Вообще, я не очень люблю Роберта Паттисона, который сыграл главную роль. Но, сыграл он превосходно!))) Особенно, хорошо то, что режиссер акцентировал внимания на событиях, связанных с главным героем, а не на насилии над животными. И вообще, история сама по себе очень романтичная, что очень понравилось мне.^_^
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Когда я услышала название я сразу и не подумала, что это мелодрама и поначалу не хотела смотреть. Но когда я посмотрела его, нисколько не пожалела об том. Классный фильм! Во-первых, мне понравилось, что здесь действие происходит во время «великой депрессии» просто потому, что мне нравится этот период истории. Во-вторых, здесь действие происходит в цирке, что очень прикольно. В-третьих, это действительно романтичная история о тайной любви. Мне безумно понравился этот фильм, и мне бы хотелось, чтобы побольше похожих историй было.:)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Идеальное убийство
6 комментариев
Границы любви
1 комментарий
Кровь
3 комментария
Киллер-хранитель
1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
2 комментария
Корабль в Пусан
12 комментариев
Голиаф
1 комментарий
Любовники
14 комментариев
Своя война: Шторм в пустыне
13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
согласна....из нового мне понравился фильм Социальная сеть так это уж не помню когда было ✊
Придётся быть в меньшинстве✊
Хороший фильм,хорошие актёры.Стараюсь объективно относиться к Паттисону,который прилагает неслабые усилия для сброса сумеречных оков.
Не нашёл у фильма слабых мест по содержанию и воплощению.Концовочка подкачала, на мой взгляд.
Это сладость,которая в повышенных дозах вызывает тошноту.
9\10
то есть сюжет как бы изначально был предсказуем и все такое, однако силу почувствовала какую-то невиданную, энергию, волшебство, краски. ложащаяся на серую кобылу Риз, магия со слонихой.. аррр. казалось - стояще. да и вроде как Вальц! и Паттинсон приятен, несмотря ни на что.
но, ах, не срослось.
ну хоть что-нибудь бы выбилось из ожидаемого, честное слово.
красиво - красиво - о, цирк клево поставили - блин, слониху жалко - поднэме ногэ! - красиво - ой, как клево цирк развалили.
вот и все эмоции.
проассоциировалось с "Дневником Памяти". а вообще, по большому счету, все эти ретроспекции - сами знаете где уже. печаль короче.
4/10 - просто старались же. наверно
Паттинсон не изменяет себе. "хочу ее, но нельзя же, нельзя". и у него хорошо получается. эротишно так ). может и хватит на пару-тройку еще таких ролей.
надо мне реже смотреть фильмы с ретроспекциями
печалька ✊
мне просто кажется, что если я вначале еще хотя бы одного фильма пойму, что "блиааааааааааааа,ретроспекция!" - то сделаю то, чего никогда раньше не делала - встану и покину сеанс. наверное, это уже фобия. а фобии логичны ли? )
Авторизация по e-mail