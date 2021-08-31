Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джон Гамбург

Джон Гамбург

John Hamburg
Джон Гамбург
Джон Гамбург John Hamburg
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джон Гамбург

Родился 26 мая 1970 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джон Гамбург
Me Time
комедия 2022, США
0.0
Почему он?
Почему он?
комедия 2016, США
7.0
Люблю тебя, чувак
Люблю тебя, чувак
комедия 2009, США
7.0
А вот и Полли
А вот и Полли
комедия, мелодрама 2004, США
7.0
Медвежатники
Медвежатники
комедия, криминал 1998, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Реджина Холл сыграет с Кевином Хартом и Марком Уолбергом в комедии Me Time Проект выпустит сервис Netflix. 
Написать
31 августа 2021 14:07
Кевин Харт проведет дикие выходные с Марком Уолбергом в новой комедии от Netflix До этого актеры никогда не работали вместе.
Написать
18 августа 2021 11:29
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши