Перси и Мэрилин венчаются на годовщину свадьбы, и их дочь Тереза приглашает на встречу своего парня Саймона. Родители еще не знают, что дети планируют объявить о помолвке на выходных. Шутка в том, что семья Джонсов – цветные, и Тереза забывает сказать им, что Саймон – белый. Его раса усложняет общее недоверие Перси к любому парню, поэтому он инициирует расследование в отношении Саймона, обнаруживая, что он недавно потерял работу и не сказал Терезе. Перси рассказывает об этом на общем собрании, и ссора Терезы и Саймона приводит к разводу Мэрилин и Перси. Смогут ли оба мужчины вернуть своих женщин, чтобы произнести клятвы вместе?
Перси Джонс свято верит в то, что он всегда прав, особенно, если дело касается благосостояния его семьи. Поэтому еще до того, как его дочь Тереза приводит домой своего нового парня Саймона, он решает все о нем разузнать, ведь нет на свете мужчины достойного ее. На бумаге все выглядит более чем прекрасно, куда лучше, чем обычно: у парня хорошее образование, отличная работа, многообещающее будущее. Перси не известна только одна деталь: Саймон Грин – белый. И все бы ничего, если бы Саймон не захотел жениться на его дочери...
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