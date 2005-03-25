Simon Green Вот в чём дело: она — всё, чем я не являюсь. Знаешь, она — моя вторая половинка. Без неё я не целый. Знаешь, когда встречаешь свою половинку, ты ходишь, думаешь, что счастлив, что цел, а потом понимаешь, что без неё ты — ничто. И назад к тому, чтобы быть просто половинкой, уже не вернёшься, потому что знаешь, что значит быть целым.