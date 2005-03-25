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Постер фильма Угадай, кто?
6.4
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6.4

Угадай, кто?

, 2005
Guess Who
США / комедия / 18+
Постер фильма Угадай, кто?
6.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Перси и Мэрилин венчаются на годовщину свадьбы, и их дочь Тереза приглашает на встречу своего парня Саймона. Родители еще не знают, что дети планируют объявить о помолвке на выходных. Шутка в том, что семья Джонсов – цветные, и Тереза забывает сказать им, что Саймон – белый. Его раса усложняет общее недоверие Перси к любому парню, поэтому он инициирует расследование в отношении Саймона, обнаруживая, что он недавно потерял работу и не сказал Терезе. Перси рассказывает об этом на общем собрании, и ссора Терезы и Саймона приводит к разводу Мэрилин и Перси. Смогут ли оба мужчины вернуть своих женщин, чтобы произнести клятвы вместе?

  • По словам режиссера Кевина Родни Салливана, идея фильма развилась из его мысли о том, что его 12-летняя дочь однажды вернется домой с каким-нибудь литовским панк-рок-барабанщиком. Чтобы заранее смириться с этим, он превратил эту мысль в сюжет. 
  • Эштон Катчер предложил сделать своего персонажа евреем, чтобы добавить еще одно измерение его конфликту с христианином Перси. Идея была отвергнута, потому что создатели фильма хотели сосредоточиться на проблеме межрасовых отношений. 
  • Для удаления еврейского оберега каббалы с руки Эштона Катчера в каждой его сцене использовались цифровые эффекты общей стоимостью в сто тысяч долларов.

Перси Джонс свято верит в то, что он всегда прав, особенно, если дело касается благосостояния его семьи. Поэтому еще до того, как его дочь Тереза приводит домой своего нового парня Саймона, он решает все о нем разузнать, ведь нет на свете мужчины достойного ее. На бумаге все выглядит более чем прекрасно, куда лучше, чем обычно: у парня хорошее образование, отличная работа, многообещающее будущее. Перси не известна только одна деталь: Саймон Грин – белый. И все бы ничего, если бы Саймон не захотел жениться на его дочери...

В ролях

Берни Мак
Берни Мак
Percy Jones
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Simon Green
Джессика Коффил
Джессика Коффил
Чэд Гэбриэл
РонРико Ли
Reggie
Фил Ривз
Fred
Зои Салдана
Зои Салдана
Theresa Jones
Джудит Скотт
Marilyn Jones
Шерри Шепард
Аманда Тош
Келли Стюарт
Keisha Jones
Хэл Уильямс
Howard Jones
Режиссер Кевин Родни Салливан
Сценарист Питер Толан, Уильям Роуз, David Ronn, Jay Scherick
Композитор Джон Мёрфи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 22 апреля 2005
Премьера в мире 25 марта 2005
Дата выхода
23 июня 2005 Россия 16+
23 июня 2005 Беларусь
17 июня 2005 Болгария
22 апреля 2005 Великобритания
8 сентября 2005 Германия
20 декабря 2005 Дания
29 июля 2005 Испания
23 июня 2005 Казахстан
25 марта 2005 Румыния 15
25 марта 2005 США
23 июня 2005 Украина
3 августа 2005 Франция
2 сентября 2005 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ОККО, Амедиатека
MPAA PG-13
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $103 121 466
Производство Columbia Pictures, Regency Enterprises, 3 Arts Entertainment
Другие названия
Guess Who, Conquistando a mi suegro, Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht!, A csajom apja ideges, A Família da Noiva, Adivina quién, Adivinha Quem?, Bak kim gelmiş!, Black/White, Devine Qui, Hádaj kto?, Hádej kdo?, Ia ghici, cine?, Indovina chi, Mantepse poios, Pogodi tko dolazi na večeru, The Dinner Party, Ugani, kdo pride na vecerjo, Untitled Bernie Mac/Ashton Kutcher Project, Uosvio tvirtove, Uzmini, kurš, Zgadnij kto, Μάντεψε ποιος, Вгадай, хто, Познай кой, Угадай, кто?, خمن من, गेस हू, ゲス・フー/招かれざる恋人, Black\White, Təxmin Et Kimdir?, 黑面教父, 게스후？, 누구게？, Black & White, Black White, 게스 후?, Black-White, 誰敢來晚餐, 게스후?, 누구게?, Угадай, кто., ゲス・フー 招かれざる恋人, 猜猜我是谁, 게스 후？

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Simon Green Вот в чём дело: она — всё, чем я не являюсь. Знаешь, она — моя вторая половинка. Без неё я не целый. Знаешь, когда встречаешь свою половинку, ты ходишь, думаешь, что счастлив, что цел, а потом понимаешь, что без неё ты — ничто. И назад к тому, чтобы быть просто половинкой, уже не вернёшься, потому что знаешь, что значит быть целым.

Наша рецензия

«Угадай, кто» – более чем вольный ремейк снятой в 1967 году комедии Стэнли Крамера «Угадай, кто придет к нам на обед», сценарий которой написал Уильям Роуз – автор «Этого безумного, безумного, безумного, безумного мира». Тогда белая девица приводила в дом чернокожего парня, что необычайно конфузило ее отца и вообще служило причиной массированных недоразумений. Ныне времена изменились и, что бы там ни говорил Майкл Мур о диктате белого расизма в Соединенных Штатах, малейшая тень расового…

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Угадай, кто?

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