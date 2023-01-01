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Драйв Драйв
Киноафиша Фильмы Драйв Награды и номинации фильма Драйв
Drive Драйв 2011 / США
7.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Драйв

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Лучший режиссер
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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