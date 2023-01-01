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Драйв
Награды и номинации фильма Драйв
Drive
Драйв
2011 / США
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7.8
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Драйв
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011
Лучший режиссер
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана
Номинант
Оскар 2012
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA 2012
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
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