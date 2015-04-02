Фильмы Николаса Виндинга Рефна имеют странное свойство: будучи совершенно не похожими один на другой, они тем не менее приводят зрителя каждый раз в то же самое – единственно возможное для Рефна – пространство. Охранник из торгового центра, пытающийся найти убийц жены («Страх Икс»); наиболее эксцентричный британский преступник, проведший за решеткой почти сорок лет («Бронсон»); немой одноглазый берсерк, плывущий с викингами-христианами в Святую землю и вместо…
И надо же, приз за лучшую режиссуру в Каннах-2011.
режиссер Николас Виндинг Рефн, и Джекмана в помине нет.
А еще сцена в мотеле. И погоня, и еще финал. Стильно и безупречно, по-моему.
Операторская работа кажется феноменальной. Будто сам сидишь в машине, которая летит по ночному городу, ощущаешь этот драйв.
Саунд тоже хорош, хотя неожиданно то, что в самые напряженные моменты идут стилизованные под шлягеры 80-х песенки. Но эта контрастная наивная мелодичность так усиливает эффект, как прохладной ладонью по горячему лбу...
Легкая грусть, как послевкусие. По крутым героям фильмов 70-х и 80-х (водила напомнил Стива Маккуина, как раз недавно смотрела фильм Сэма Пекинпа "Побег", и еще эта его зубочистка во рту, как у Кобры Сталлоне). Маллиган - воплощение хрустальной женственности, такой трогательной и редкой.
По жанру - скорее драма. Экшена вообще немного, и расслабиться фильм не дает. Молчание, взгляды, скупые фразы. И - на пределе эмоций, жесткие сцены насилия.
Даже странно, но похоже, наши ощущения совпали до...не знаю, в чем это можно измерить...до абсолюта, на 150%. Как-то так.
Фильм проникает в самые глубокие, личные переживания и чувства. Врезается на скорости 200 км/ч. Получается эффект не со-чувствия, а воспоминания и чувствования. Эмоции героев проникают в кровь, как яд. Или как лекарство. Дышишь вместе с ними. Потому что именно так все и было, так и должно быть.
Цитата (Андрей133, 03/11/2011 - 23:05:52):Вопрос выбора, вопрос отсутствия или наличия смысла в жизни.
✊
Сцена в лифте все-таки здоровская. Две минуты, а целая история. И без единого слова.
А чем он велик????
Его предки родом из России✊
Если серьезно, то пост Фрога на эту тему с удовольствием бы почитала, т.к. он для себя вопрос о величии Ходоровски, видимо, решил.
У нас Ходоровски мало печатают, лицензионного видео, по-моему, вообще нет. Не формат.
Я видела только одну его работу Святая кровь/Santa sangre и залипла серьезно на это кино. Тянуло неодолимо, как наркомана, несколько вечеров подряд пересматривала. Ух, вспоминаю и опять голова кружится начинает. Очень чувственное кино и уникальное. В нем есть мысль, цвет, поэзия, хулиганство, магия. Короче, его есть, за что любить.
То, что Рефн упомянул Ходоровски в титрах... а это, что, дурной тон в кинематографическом мире, что ли? Может, для Рефна Ходоровски эталон, чем плохо?
И потом, если героя Гослинга записали в психопаты, типа, это история о том, что с психом делает любовь, то благодарность Ходоровски, который, как известно, ко всему прочему еще и психиатр, вообще странной не кажется✊
Цитата (mari_190882, 07/11/2011 - 19:17:13): с ГГ Драйва потеряно все, но он жив
Я поняла, что совсем наоборот.
Значит, самые драйвовые встреченные мне по жизни люди - психопаты. Мило. Ну и пусть.
Цитата (Андрей133, 08/11/2011 - 16:43:32):Определенно - в двадцатку любимых фильмов,
Любимых, да. По причине моего киноневежества Драйв даже ближе к вершине хит-парада.
Но не могу назвать Драйв фильмом. Драйв - это сеанс гипноза. Так что в этом смысле - номер один.
Единственное более или менее погони на авто!
2/10
Хотел поставить 0 но эти 2 бала за гонки на авто!
а фильм - одно из лучших кинособытий за последний год. спасибо. тонко, вкусно и красиво.
Реально из зала к концу фильма ушло человек 15.
0/100 !!!!!!
кровищу, канеш, не заценила. но от фильма просто какой-то наркоманский улет. даже обсуждать, что и как, не хочется. кайф и точка )
соглашусь с Цитата (SwordfishV, 10/11/2011 - 09:35:10):Вообще в этом виновна рекламная компания фильма позиционирующая фильм как ураганный боевик.
трейлер, к примеру, первой своей половиной вызывает чистейшее омерзение. и только с потолка дошло, что речь все же не об очередном "перевозчике". потому и сходили. затем и насладились. )
Особенно, как Гослинга изуродовали, не понравилось. Хуже наверное только дикторский голос, объявляющий остановки.
Девушки в последних рядах поначалу хихикали над дебильными интонациями главгероя, и это мешало. Потом, правда, притихли, только кто-то иногда вскрикивал в ужасе.
Парней, что интересно, не было слышно вообще.
Никто не хрустел, не шуршал, не шипели бутылки. Из зала не ушел раньше времени никто.
Похоже, что в основном это были фанаты, пришедшие, как мы, осознанно и целенаправленно.
Впрочем, даже скверный дубляж впечатления сильно не испортил.
Снова случился эмоциональный потряс на 10 баллов.
Элегантнейшая завязка, сразу после которой был единственный момент, когда можно глубоко вздохнуть. Потому что потом дышать было трудно, в горле стоял ком, меня била дрожь.
Фильм не выветривается и не приедается.
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