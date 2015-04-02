Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Драйв Драйв
Киноафиша Фильмы Драйв Отзывы о фильме «Драйв»
Drive Драйв 2011 / США
7.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Билеты от 230 ₽
Смотреть онлайн
Билеты от 230 ₽
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Драйв»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильмы Николаса Виндинга Рефна имеют странное свойство: будучи совершенно не похожими один на другой, они тем не менее приводят зрителя каждый раз в то же самое – единственно возможное для Рефна – пространство. Охранник из торгового центра, пытающийся найти убийц жены («Страх Икс»); наиболее эксцентричный британский преступник, проведший за решеткой почти сорок лет («Бронсон»); немой одноглазый берсерк, плывущий с викингами-христианами в Святую землю и вместо…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трейлер не поразил, даже на большом экране. А вот музыка хороша.



И надо же, приз за лучшую режиссуру в Каннах-2011.



режиссер Николас Виндинг Рефн, и Джекмана в помине нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
За один только эпизод в лифте не жалко 10/10.

А еще сцена в мотеле. И погоня, и еще финал. Стильно и безупречно, по-моему.

Операторская работа кажется феноменальной. Будто сам сидишь в машине, которая летит по ночному городу, ощущаешь этот драйв.

Саунд тоже хорош, хотя неожиданно то, что в самые напряженные моменты идут стилизованные под шлягеры 80-х песенки. Но эта контрастная наивная мелодичность так усиливает эффект, как прохладной ладонью по горячему лбу...

Легкая грусть, как послевкусие. По крутым героям фильмов 70-х и 80-х (водила напомнил Стива Маккуина, как раз недавно смотрела фильм Сэма Пекинпа "Побег", и еще эта его зубочистка во рту, как у Кобры Сталлоне). Маллиган - воплощение хрустальной женственности, такой трогательной и редкой.

По жанру - скорее драма. Экшена вообще немного, и расслабиться фильм не дает. Молчание, взгляды, скупые фразы. И - на пределе эмоций, жесткие сцены насилия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 03/11/2011 - 23:05:52):ласкающее и сжигающее одновременно



Даже странно, но похоже, наши ощущения совпали до...не знаю, в чем это можно измерить...до абсолюта, на 150%. Как-то так.



Фильм проникает в самые глубокие, личные переживания и чувства. Врезается на скорости 200 км/ч. Получается эффект не со-чувствия, а воспоминания и чувствования. Эмоции героев проникают в кровь, как яд. Или как лекарство. Дышишь вместе с ними. Потому что именно так все и было, так и должно быть.



Цитата (Андрей133, 03/11/2011 - 23:05:52):Вопрос выбора, вопрос отсутствия или наличия смысла в жизни.







Сцена в лифте все-таки здоровская. Две минуты, а целая история. И без единого слова.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kol78rus 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на 5из10 музыка норм,убило то что гл герой весь фильм с покер фэйсом ходил)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 06/11/2011 - 20:35:06):Alejandro Jodorowsky

А чем он велик????



Его предки родом из России✊



Если серьезно, то пост Фрога на эту тему с удовольствием бы почитала, т.к. он для себя вопрос о величии Ходоровски, видимо, решил.



У нас Ходоровски мало печатают, лицензионного видео, по-моему, вообще нет. Не формат.



Я видела только одну его работу Святая кровь/Santa sangre и залипла серьезно на это кино. Тянуло неодолимо, как наркомана, несколько вечеров подряд пересматривала. Ух, вспоминаю и опять голова кружится начинает. Очень чувственное кино и уникальное. В нем есть мысль, цвет, поэзия, хулиганство, магия. Короче, его есть, за что любить.



То, что Рефн упомянул Ходоровски в титрах... а это, что, дурной тон в кинематографическом мире, что ли? Может, для Рефна Ходоровски эталон, чем плохо?



И потом, если героя Гослинга записали в психопаты, типа, это история о том, что с психом делает любовь, то благодарность Ходоровски, который, как известно, ко всему прочему еще и психиатр, вообще странной не кажется✊



Цитата (mari_190882, 07/11/2011 - 19:17:13): с ГГ Драйва потеряно все, но он жив



Я поняла, что совсем наоборот.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 08/11/2011 - 09:26:38): ну если учесть, что психопатия - это сейчас крайний вариант нормы, да и всегда была пограничным состоянием, то это я еще мягко его "обозвала".



Значит, самые драйвовые встреченные мне по жизни люди - психопаты. Мило. Ну и пусть.



Цитата (Андрей133, 08/11/2011 - 16:43:32):Определенно - в двадцатку любимых фильмов,



Любимых, да. По причине моего киноневежества Драйв даже ближе к вершине хит-парада.

Но не могу назвать Драйв фильмом. Драйв - это сеанс гипноза. Так что в этом смысле - номер один.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вчера ходил на этот фильм. Честно сказать очень плохо! жалкое подобие перевозчика!!!✊ . Совсем плохо. И сценарий и сам сюжет, говно! Я думаю все испортил главный герой, он как наркот, весь фильм говорит" да или нет" Даже писать не хочиться про это "Г"✊

Единственное более или менее погони на авто!

2/10

Хотел поставить 0 но эти 2 бала за гонки на авто!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
да, многих попутали маркетологи с трейлером и афишами. )



а фильм - одно из лучших кинособытий за последний год. спасибо. тонко, вкусно и красиво.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ТАКОЙ БРЕЕЕЕЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в шоке от фильма, как такое можно снять ? Слов нету.... Фильм как будто для на*команов , актёр просто убил , какой то заторможенный весь фильм. Режисёр и оператор , наверно только дипломы получили и ещё никогда не снимали фильмов. ПРОСТО БРЕДД!!!!



Реально из зала к концу фильма ушло человек 15.



0/100 !!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
одно удовольствие. блеск ✊

кровищу, канеш, не заценила. но от фильма просто какой-то наркоманский улет. даже обсуждать, что и как, не хочется. кайф и точка )



соглашусь с Цитата (SwordfishV, 10/11/2011 - 09:35:10):Вообще в этом виновна рекламная компания фильма позиционирующая фильм как ураганный боевик.



трейлер, к примеру, первой своей половиной вызывает чистейшее омерзение. и только с потолка дошло, что речь все же не об очередном "перевозчике". потому и сходили. затем и насладились. )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На днях посмотрели в русском дубляже. Ужос.

Особенно, как Гослинга изуродовали, не понравилось. Хуже наверное только дикторский голос, объявляющий остановки.

Девушки в последних рядах поначалу хихикали над дебильными интонациями главгероя, и это мешало. Потом, правда, притихли, только кто-то иногда вскрикивал в ужасе.

Парней, что интересно, не было слышно вообще.

Никто не хрустел, не шуршал, не шипели бутылки. Из зала не ушел раньше времени никто.

Похоже, что в основном это были фанаты, пришедшие, как мы, осознанно и целенаправленно.



Впрочем, даже скверный дубляж впечатления сильно не испортил.

Снова случился эмоциональный потряс на 10 баллов.

Элегантнейшая завязка, сразу после которой был единственный момент, когда можно глубоко вздохнуть. Потому что потом дышать было трудно, в горле стоял ком, меня била дрожь.

Фильм не выветривается и не приедается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Самый ужасный фильм этого года. Релаьно! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Праведник
Праведник 80 комментариев
Быть
Быть 22 комментария
Непослушная
Непослушная 45 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 361 комментарий
Бошетунмай 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши