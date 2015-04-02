Наша рецензия

Фильмы Николаса Виндинга Рефна имеют странное свойство: будучи совершенно не похожими один на другой, они тем не менее приводят зрителя каждый раз в то же самое – единственно возможное для Рефна – пространство. Охранник из торгового центра, пытающийся найти убийц жены («Страх Икс»); наиболее эксцентричный британский преступник, проведший за решеткой почти сорок лет («Бронсон»); немой одноглазый берсерк, плывущий с викингами-христианами в Святую землю и вместо…