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Древо жизни Древо жизни
Киноафиша Фильмы Древо жизни Награды и номинации фильма Древо жизни
The Tree of Life Древо жизни 2010 / США
6.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Древо жизни

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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Я богиня
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2023, США, драма
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2023, США, триллер
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
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2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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