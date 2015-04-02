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В сущности, «Древо жизни» Терренса Малика – это ответ Бога Иову, визуальная и драматургическая развертка того ответа, который Бог дает начиная с 38-й главы Книги Иова. Собственно, эпиграфом к фильму и служат первые слова Господнего монолога: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, При общем ликовании утренних…