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Древо жизни Древо жизни
Киноафиша Фильмы Древо жизни Отзывы о фильме «Древо жизни»
The Tree of Life Древо жизни 2010 / США
6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Древо жизни»

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Наша рецензия

В сущности, «Древо жизни» Терренса Малика – это ответ Бога Иову, визуальная и драматургическая развертка того ответа, который Бог дает начиная с 38-й главы Книги Иова. Собственно, эпиграфом к фильму и служат первые слова Господнего монолога: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, При общем ликовании утренних…

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523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Трейлер отличный, жду фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Псевдоинтеллектуальщина,



больше это никак не назвать. В последних 4 минутах "Соляриса" или в любых 4 минутах "Зеркала" в 100 раз больше смысла и таланта, чем в этой семейной мелодраме со вселенским пафосом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ivbati 2 апреля 2015, 12:51
люди не ходите!! не тратьте деньги!! весь зал спал, кто уходил!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Все понятно и просто, даже порой черезчур "в лоб".



Рефлексирующий стареющий интеллигент в годовщину смерти брата занимается самокопанием, мучается от собственного несовершенства и вспоминает детство. Кстати, весьма благоустроенное и счастливое. Семейные сцены временами сладкие до приторности.



Но воздействие фильм имеет; не знаю, что Малик там на себе уме держал, но я волну словила и плыла вместе с течением жизни героев под чудную музыку. Сердце разрывалось от сопереживания героям, мучалась вместе с мальчиком от несовершенства мира, слезы текли.

Слово "бог" я видно мимо ушей пропускала, тут и без слов все понятно, уши не резало, в общем. Просто верующая семья, видно, искренне верующая по тому времени, что тоже понятно и допустимо.



Предположу, что Малик пытался дать ощущение бога как вселенской гармонии и показать, что на самом деле мир совершенен, только мы его порой отказываемся таким видеть.



Вот как-то так. Может, лет через несколько пересмотрю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Произведения такого типа изначально наводят на мысль о собственной неполноценности,поскольку обычный обыватель часто не в состоянии оценить излишне заумное кино,картину,книгу и т.д.Поэтому иллюзий я не испытывал и слюни заранее не испускал.Постарался проникнуться стилем и содержанием,а также способом изображения.В сон не вгоняло,не бесило,не угнетало,не давало заскучать.Пару сравнений появилось по ходу дела,но они уже озвучены-Кубрик и "Фильм ни о чём".А если бы режиссёр вообще решил обойтись без людей,ограничив свои фантазии видами тьмы,света и красивой природы?Движения персонажей показались хаотичными,в их поступках было меньше логики,чем в природных процессах.И психлечебница к ним ближе,чем Божьи Просторы.



3\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ветераны,авторитетные да почетные!..

а что, неужели никого не зацепил Хантер МакКракен, маленький Джек, чье долбаное имя я минут пятнадцать пыталась прогуглить и кагбе еле нашла, а?

по-моему мальчик, зараза, гениальный.

я только от его игры-то по сути и ушла в аут на целый час сцен "из семейного фотоархива".

он же так смотрит натурально, как будто вообще не в курсе, что камера рядом с ним. как так, а.



или я совсем чего-то не понимаю? )

✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
это был бы неплохой фильм. в нем можно было бы даже углядеть глубокомысленость, если бы не эти патетические воззвания к Богу. вот убрать один элемент - и мы бы хоть сами напридумывали связей между галактическим эпизодами и бытовыми. этим, наверно, и отличается европейское режиссерское мышление от американского.

а так, имеем тщательный операторский подход, великолепную работу с детьми, напрочь загубленные пафосом повествования. жаль.

4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Фильм с претензией на глубокомысленность)... Но лично я чуть со скуки не умерла, смысла вообще не поняла)❗️ Досмотрела до конца исключительно из-за уважения к Питту) Народ из зала выходил в шоковом состоянии, бледные, потные и загруженные) и я почти уверена что мало кто из них врубился в суть этого фильма)))))✊ то ли дело Гарри Поттер...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ILM, 07/12/2011 - 23:33:28):Бредятина

очень точное название этому фильму) один Бред Питт только радует как всегда)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 01/08/2011 - 08:11:28


ну пипец)))))) кое-кто вижу врубился))✊ видимо это я такая тупая))))))... пичалька✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 01/08/2011 - 14:58:39):После этого фильма обязательно надо сходить в церковь и покаяться в содеянном... ведь просмотр этого фильма - один из самых тяжких грехов для истинного христианина, особенно православного.

✊ peacefrog - 5 баллов!!!! абсолютно согласна!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Гениально. че тут спорить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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