В сущности, «Древо жизни» Терренса Малика – это ответ Бога Иову, визуальная и драматургическая развертка того ответа, который Бог дает начиная с 38-й главы Книги Иова. Собственно, эпиграфом к фильму и служат первые слова Господнего монолога: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, При общем ликовании утренних…
больше это никак не назвать. В последних 4 минутах "Соляриса" или в любых 4 минутах "Зеркала" в 100 раз больше смысла и таланта, чем в этой семейной мелодраме со вселенским пафосом.
Рефлексирующий стареющий интеллигент в годовщину смерти брата занимается самокопанием, мучается от собственного несовершенства и вспоминает детство. Кстати, весьма благоустроенное и счастливое. Семейные сцены временами сладкие до приторности.
Но воздействие фильм имеет; не знаю, что Малик там на себе уме держал, но я волну словила и плыла вместе с течением жизни героев под чудную музыку. Сердце разрывалось от сопереживания героям, мучалась вместе с мальчиком от несовершенства мира, слезы текли.
Слово "бог" я видно мимо ушей пропускала, тут и без слов все понятно, уши не резало, в общем. Просто верующая семья, видно, искренне верующая по тому времени, что тоже понятно и допустимо.
Предположу, что Малик пытался дать ощущение бога как вселенской гармонии и показать, что на самом деле мир совершенен, только мы его порой отказываемся таким видеть.
Вот как-то так. Может, лет через несколько пересмотрю.
3\10
а что, неужели никого не зацепил Хантер МакКракен, маленький Джек, чье долбаное имя я минут пятнадцать пыталась прогуглить и кагбе еле нашла, а?
по-моему мальчик, зараза, гениальный.
я только от его игры-то по сути и ушла в аут на целый час сцен "из семейного фотоархива".
он же так смотрит натурально, как будто вообще не в курсе, что камера рядом с ним. как так, а.
или я совсем чего-то не понимаю? )
✌️
а так, имеем тщательный операторский подход, великолепную работу с детьми, напрочь загубленные пафосом повествования. жаль.
4/10
очень точное название этому фильму) один Бред Питт только радует как всегда)✊
ну пипец)))))) кое-кто вижу врубился))✊ видимо это я такая тупая))))))... пичалька✊
✊ peacefrog - 5 баллов!!!! абсолютно согласна!✊
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