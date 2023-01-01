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Древо жизни Древо жизни
Киноафиша Фильмы Древо жизни Древо жизни, 2010: актеры и роли
The Tree of Life Древо жизни 2010 / США
6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Древо жизни, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик Терренс Малик Terrence Malick
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Том Таунсенд Tom Townsend Джексон Херст Джексон Херст Jackson Hurst Кристал Мантекон Crystal Mantecón Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Джоанна Гоуинг
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