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Пирамммида
Отзывы о фильме «Пирамммида»
Пирамммида
2010 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Зацепила фраза из трейлера про "поставить весь мир раком"
2 апреля 2015, 12:51
0
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akravcov
2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный получил удовольствие, для людей которым интересны финансы и масштаб рекомендую. Как и после просмотра социальной сети появились интересные идеи. Сейчас уже не проверить так ли это было на самом деле, но то что Мавроди вышел спокойно через 7 лет, говорит о том что в фильме возможно часть является истиной.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
На удивление хороший фильм вышел. Даже не ожидалось.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Первые полчаса фильма еще смотрибельны, а дальше просто суперхрень какая-то. Режиссера начинает штырить во все стороны, вроде пытается воссоздать историческую реальность, при этом скатываясь в трэш-фэнтези, тут же параллельно мутит детективную линию и пытается выжать из зрителя слезу (тема похищения дочки вообще как-будто из другого фильма притянута за уши).
А затем видимо для большего экшна просто начинает косить всех персонажей одного за другим, ну и уже практически ногой вталкивает любовную линию, которая постоянно вываливается из этой шаткой конструкции.
Все было бы просто печально, если бы не талантище Серебряков, вынесший на своих хрупких плечах все это барахло.
В общем, фильм можно не смотреть, лучше прочитать биографию Мавроди, в которой куда больше интриги и сюжетных наворотов, а параллельно посмотреть "Generation "П", дабы проникнуться настоящим духом эпохи.
5/10
2 апреля 2015, 12:51
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А затем видимо для большего экшна просто начинает косить всех персонажей одного за другим, ну и уже практически ногой вталкивает любовную линию, которая постоянно вываливается из этой шаткой конструкции.
Все было бы просто печально, если бы не талантище Серебряков, вынесший на своих хрупких плечах все это барахло.
В общем, фильм можно не смотреть, лучше прочитать биографию Мавроди, в которой куда больше интриги и сюжетных наворотов, а параллельно посмотреть "Generation "П", дабы проникнуться настоящим духом эпохи.
5/10
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