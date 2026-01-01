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О персоне
Фильмография
Александр Уман
Shura Bi-2
Киноафиша
Персоны
Александр Уман
Александр Уман
Shura Bi-2
Дата рождения
3 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бобруйск, Белоруссия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.8
О чем говорят мужчины
(2010)
6.0
Снежная Королева 2: Перезаморозка
(2014)
5.6
Превратности судьбы
(2008)
Фильмография Александр Уман
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2015
2014
2010
2008
Все
5
Фильмы
5
Актер
4
Композитор
1
5
Страна чудес
Strana chudes
комедия
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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6
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
семейный, приключения, анимация, фэнтези
2014, Россия
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4.6
Мамы 3
Mamy 3
комедия, семейный
2014, Россия
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7.8
О чем говорят мужчины
O chyom govoryat muzhchiny
комедия
2010, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.6
Превратности судьбы
Prevratnosti sudby
мелодрама
2008, Россия
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
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