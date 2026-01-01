Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Уман Shura Bi-2
Киноафиша Персоны Александр Уман

Александр Уман

Shura Bi-2

Дата рождения
3 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бобруйск, Белоруссия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

О чем говорят мужчины 7.8
О чем говорят мужчины (2010)
Снежная Королева 2: Перезаморозка 6.0
Снежная Королева 2: Перезаморозка (2014)
Превратности судьбы 5.6
Превратности судьбы (2008)

Фильмография Александр Уман

Жанр
Год
Страна чудес 5
Страна чудес Strana chudes
комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Снежная Королева 2: Перезаморозка 6
Снежная Королева 2: Перезаморозка Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
семейный, приключения, анимация, фэнтези 2014, Россия
Смотреть трейлер
Мамы 3 4.6
Мамы 3 Mamy 3
комедия, семейный 2014, Россия
Смотреть трейлер
О чем говорят мужчины 7.8
О чем говорят мужчины O chyom govoryat muzhchiny
комедия 2010, Россия
Смотреть трейлер
Превратности судьбы 5.6
Превратности судьбы Prevratnosti sudby
мелодрама 2008, Россия
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше