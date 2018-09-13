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Жанна Фриске
Жанна Фриске
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Жанна Фриске
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Дата рождения
8 июля 1974
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
15 июня 2015
Карьера
Актриса
Биография Жанна Фриске
Родилась 8 июля 1974 года. Москва, Россия.
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Фильмография Жанна Фриске
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
мелодрама, комедия
2013, Россия
5.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
Кто я?
драма, криминал
2010, Россия
7.0
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.0
Нико: Путь к звездам
анимация, семейный, приключения
2008, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
7.0
Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика
2005, Россия
6.0
Ночной дозор
сказка, фантастика, драма
2004, Россия
6.0
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Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни
Жанна Фриске, экс-солистка группы «Блестящие», скончалась от рака мозга три года назад, в июне 2015, однако память о певице до сих пор жива – и в недалеком будущем в память о Жанне
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13 сентября 2018 10:25
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Раскрыто мошенничество на имени покойной Фриске: такого не ожидал никто
Друзья певицы предполагают, что организаторы фестиваля заработали деньги на памяти звезды.
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Опорочили имя Жанны Фриске: вечер памяти закончился скандалом
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