Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни

Жанна Фриске, экс-солистка группы «Блестящие», скончалась от рака мозга три года назад, в июне 2015, однако память о певице до сих пор жива – и в недалеком будущем в память о Жанне