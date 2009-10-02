Menu
Kinoafisha Films Zombieland

Zombieland

Zombieland 18+
Zombieland - trailer in russian
Zombieland  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2009
Online premiere 26 November 2009
World premiere 2 October 2009
Release date
8 October 2009 Russia WDSSPR 16+
3 December 2009 Australia
8 October 2009 Belarus
8 October 2009 Brazil
27 November 2009 Bulgaria
23 October 2009 Denmark
2 October 2009 Estonia
15 January 2010 Finland
25 November 2009 France
10 December 2009 Germany
7 October 2009 Great Britain
10 December 2009 Greece
7 October 2009 Ireland
24 July 2010 Japan
8 October 2009 Kazakhstan
8 January 2010 Mexico
23 October 2009 Norway
10 December 2009 Slovakia
23 December 2009 Spain
23 October 2009 Sweden
25 November 2009 Switzerland
25 December 2009 Turkey
8 October 2009 USA
3 December 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $23,600,000
Worldwide Gross $102,392,080
Production Columbia Pictures, Relativity Media, Pariah
Also known as
Zombieland, Tierra de zombies, Bienvenue à Zombieland, Добро пожаловать в Zомбилэнд, Bem-vindo a Zombieland, Bem-vindo à Zombieland, Benvenuti a Zombieland, Bienvenidos a Zombieland, Bun venit în Zombieland, Dobrodošli u zemlju zombija, Dobrodošli v deželi zombijev, Laipni lūgti Zombijzemē!, Tere tulemast Zombimaale, Vùng Đất Thây Ma, Země zombií, Zombielənd-ə xoş gəlmisiniz, Zombilandia, Zombilend, Zombiu žeme, Zumbilândia, Zомбилэндке қош келдіңіз, Вітаємо у Зомбіленді, Земља зомбија, Земя на зомбита, Зомбиленд, ゾンビランド, 屍樂園
Director
Ruben Fleischer
Ruben Fleischer
Cast
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Mila Kunis
Mila Kunis
Emma Stone
Emma Stone
Amber Heard
Amber Heard
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 156 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  498 In the Comedy genre  100 In the Horror genre  18 In films of USA  315
Film Reviews
Андрей 14 August 2019, 22:11
слабенький, но забавный и оригинальный фильм на один раз!
юмор есть, но на любителя.
после него почему-то захотелось посерьёзнее кино посмотреть… Read more…
Film Trailers All trailers
Zombieland - trailer in russian
Zombieland Trailer in russian
Zombieland - fragment 2
Zombieland Fragment 2
Listen to the
soundtrack Zombieland
Stills
