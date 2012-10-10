Самый страшный фильм, 2012

Комедийная пародия на фильмы о зомби. Оставшись за главного в лавке древностей, принадлежащей его деду, Каспер, и его друзья по колледжу, случайно разбивают старинный артефакт и обрушивают себе на голову древнее проклятье. Теперь, стоит им только взглянуть на кого-нибудь, как тот убивает себя, а потом воскресает зомбаком! Пока друзья разбирались в чем тут дело, половина города успела превратится в зомби. Зомбаками стали даже ребята из сборной колледжа по футболу и девчонки из группы поддержки. Теперь друзьям необходимо срочно найти способ снять проклятье. Это будет нелегко, но зато очень круто и дико смешно!