Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самый страшный фильм Самый страшный фильм
Киноафиша Фильмы Самый страшный фильм
Dead Before Dawn 3D

Самый страшный фильм, 2012

2012 / Канада
2.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Приключенческая кинокомедия Эйприл Маллен представляет собой динамичную пародию на фильм ужасов. Более того, «Самый страшный фильм» стал первой канадской полнометражной лентой, выпущенной в формате стопроцентного стереоскопического 3D, а Эйприл Маллен – первой женщиной-режиссером, снявшей 3D-картину. Мировая премьера состоялась 28 сентября 2012-го. А российский релиз вышел 11 октября того же года при содействии отечественной кинокомпании «Наше кино».

  • Оригинальное название фильма – «Dead Before Dawn 3D», что в буквальном переводе звучит как «Мертвые до рассвета 3D».
  • Съемочный процесс занял около двадцати дней. Съемки проходили на территории Ниагарского водопада, а также в близлежащем городе Порт-Колборн, Онтарио. Частная школа «Ridley College» также была выбрана в качестве одной из локаций.
  • На фестивале экологического кино «Planet in Focus», который проходит в Торонто, кинематографический проект Эйприл Маллен получил так называемый зеленый «Оскар» – премию Green Awards.
  • В одном из диалогов персонажи упоминают фееричную фантастическую комедию 1984 года «Охотники за привидениями».
  • Похоже, слоган фильма отражает всю его суть: «Зомби + чуваки = зомбаки».

Комедийная пародия на фильмы о зомби. Оставшись за главного в лавке древностей, принадлежащей его деду, Каспер, и его друзья по колледжу, случайно разбивают старинный артефакт и обрушивают себе на голову древнее проклятье. Теперь, стоит им только взглянуть на кого-нибудь, как тот убивает себя, а потом воскресает зомбаком! Пока друзья разбирались в чем тут дело, половина города успела превратится в зомби. Зомбаками стали даже ребята из сборной колледжа по футболу и девчонки из группы поддержки. Теперь друзьям необходимо срочно найти способ снять проклятье. Это будет нелегко, но зато очень круто и дико смешно!

2.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Эйприл Маллен
В ролях
Эйприл Маллен
Девон Бостик
Девон Бостик
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Марта МакАйсак
Брэндон Джей МакЛарен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Очень паранормальное кино
Очень паранормальное кино (2012)
4.7222223
Добро пожаловать в Зомбилэнд
Добро пожаловать в Зомбилэнд (2009)
8.1
Уйти красиво
Уйти красиво (2016)
7.3589745
Черные метки
Черные метки (2013)
5.9
Затерянный лагерь
Затерянный лагерь (1994)
6.1
Фильм находится в подборках
Пародийные комедии Пародийные комедии
Постер фильма Самый страшный фильм 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Самый страшный фильм смотреть онлайн

Самый страшный фильм
30 дней бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Добро пожаловать в Зомбилэнд
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши