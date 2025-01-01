Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Ирина Долганова
Киноафиша
Персоны
Ирина Долганова
Ирина Долганова
Дата рождения
13 августа 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
8.3
А зори здесь тихие
(1972)
Фильмография Ирина Долганова
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
1972
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.3
А зори здесь тихие
...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный
1972, СССР
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Лучшее шоу о врачах» по мнению Стивена Кинга: «Больница Питт» с рейтингом 8,9 на IMDb возвращается в январе
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667