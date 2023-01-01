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Елена Драпеко
Елена Драпеко
Киноафиша Персоны Елена Драпеко

Елена Драпеко

Дата рождения
29 октября 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Уральск, СССР

Популярные фильмы

А зори здесь тихие
А зори здесь тихие (1972)
8.764706
Одиноким предоставляется общежитие
Одиноким предоставляется общежитие (1983)
6.9166665
Полынь — трава горькая
Полынь — трава горькая (1982)
6.857143

Фильмография Елена Драпеко

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 13 Сериалы 1 Актриса 14
Я не такой. Я не такая 4.6
Я не такой. Я не такая
комедия 2018, Россия
Смотреть онлайн
Шаманка
Шаманка
детектив 2015, Россия
Женский день
Женский день
мелодрама 2013, Россия
Смерть в пенсне, или Наш Чехов 6.8
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер 2010, Россия
Залезть на луну
драма 2009, Россия
Фотография на память 6.3
Фотография на память
драма 1985, СССР
Смотреть онлайн
Одиноким предоставляется общежитие 6.9
Одиноким предоставляется общежитие
мелодрама 1983, СССР
Билеты
Полынь — трава горькая 6.9
Полынь — трава горькая
драма 1982, СССР
Пробивной человек 5.6
Пробивной человек Pushy person
драма 1979, СССР
Живите в радости 6.6
Живите в радости
комедия 1978, СССР
Версия полковника Зорина 6.8
Версия полковника Зорина
криминал 1978, СССР
Безотцовщина 6.8
Безотцовщина
мелодрама, драма 1976, СССР
Свой парень 6.5
Свой парень Our Guy
комедия, мелодрама, мюзикл 1974, СССР
А зори здесь тихие 8.8
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
Смотреть онлайн
Новости о Елена Драпеко
На Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Китае пройдут показы российских фильмов
На Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Китае пройдут показы российских фильмов
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