Елена Драпеко

Я не такой. Я не такая
комедия 2018, Россия
Шаманка
детектив 2015, Россия
Женский день
мелодрама 2013, Россия
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер 2010, Россия
Залезть на луну
драма 2009, Россия
Фотография на память
драма 1985, СССР
Одиноким предоставляется общежитие
мелодрама 1983, СССР
Полынь — трава горькая
драма 1982, СССР
Пробивной человек Pushy person
драма 1979, СССР
Живите в радости
комедия 1978, СССР
Версия полковника Зорина
криминал 1978, СССР
Безотцовщина
мелодрама, драма 1976, СССР
Свой парень Our Guy
комедия, мелодрама, мюзикл 1974, СССР
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР