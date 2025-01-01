Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Ирина Шевчук
Irina Shevchuk
Ирина Шевчук
Irina Shevchuk
Дата рождения
6 октября 1951
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Мурманск, Россия
Популярные фильмы
8.3
Белый Бим - Черное ухо
(1977)
8.3
А зори здесь тихие
(1972)
7.8
Марина
(1974)
Фильмография Ирина Шевчук
Актриса
18
Песня о любви Лю Чень
мелодрама
2018, Россия / США
Украденное счастье
драма, мелодрама
2016, Россия
Верни меня
мелодрама
2015, Россия
Снег растает в сентябре
драма, мелодрама
2015, Россия
5.5
В тесноте, да не в обиде
V tesnote, da ne v obide
мелодрама
2015, Россия
5.9
Слон
Slon
драма, приключения
2010, Россия
Дом с сюрпризом
комедия, криминал, мелодрама
2009, Россия
5.5
Медный ангел
Mednyy angel
боевик
1984, СССР
6.3
Я буду ждать...
Ya budu zhdat...
мелодрама, семейный
1979, СССР
8.3
Белый Бим - Черное ухо
Belyy Bim Chernoe ukho
драма
1977, СССР
4.4
Право на любовь
Right to Love
драма
1977, СССР
5.5
Ералашный рейс
Eralashnyy reys
приключения
1977, СССР
5.5
Там вдали, за рекой
Tam vdali, za rekoy
комедия, драма
1975, СССР
7.8
Марина
Marina
драма
1974, СССР
5.6
Эффект Ромашкина
Romashkin's Effect
комедия
1973, СССР
5.9
Абитуриентка
Applicant
драма
1973, СССР
8.3
А зори здесь тихие
...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный
1972, СССР
6.8
Мраморный дом
Mramornyy dom
приключения
1972, СССР
Новости личной жизни Ирина Шевчук
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
