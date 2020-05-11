Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алла Мещерякова
Алла Мещерякова Alla Meshcheryakova
Киноафиша Персоны Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

Alla Meshcheryakova

Дата рождения
22 февраля 1943
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
11 мая 2020
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие (1972)
Странные взрослые 7.6
Странные взрослые (1974)
Хлеб детства моего 7.5
Хлеб детства моего (1977)

Фильмография Алла Мещерякова

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 10 Актриса 9 Продюсер 1
Охота жить 5.9
Охота жить Okhota zhit
драма, комедия 2014, Россия
Хочу вашего мужа 6
Хочу вашего мужа Khochu vashego muzha
мелодрама, комедия 1992, Украина
Хлеб детства моего 7.5
Хлеб детства моего Khleb detstva moyego
военный, драма, детский 1977, СССР
Ты — мне, я — тебе 6.4
Ты — мне, я — тебе Ty - mne, ya - tebe
комедия 1976, СССР
Онлайн
Первый рейс 6.4
Первый рейс Pervyy reys
драма 1976, СССР
Ксения, любимая жена Федора 6.1
Ксения, любимая жена Федора Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora
мелодрама 1974, СССР
Странные взрослые 7.6
Странные взрослые Strannye vzroslye
драма, мелодрама 1974, СССР
А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие ...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный 1972, СССР
Смотреть трейлер
5.7
Вальс Vals
драма 1969, СССР
Сердце друга 6.1
Сердце друга Serdtse druga
мелодрама, драма, военный 1966, СССР
«Улицы вымирали, когда показывали по ТВ»: этот советский детектив круче, чем «Место встречи изменить нельзя»
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше