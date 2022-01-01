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Андрей Мартынов
Андрей Мартынов
О персоне
Фильмография
Андрей Мартынов
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Дата рождения
24 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Андрей Мартынов
Родился 24 октября 1945 года. Иваново, СССР (Россия).
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Фильмография Андрей Мартынов
Внимание! Всем постам...
боевик, криминал
1985, СССР
6.0
Без права на провал
военный
1984, СССР
5.0
Здесь твой фронт
драма, военный
1983, СССР
6.0
Мы жили по соседству
мелодрама, драма
1982, СССР
6.0
Последний шанс
драма
1978, СССР
6.0
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный
1972, СССР
8.0
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