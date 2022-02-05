Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Людмила Зайцева
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 июля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Людмилы Зайцевой
Родилась 21 июля 1946 года. Восточный, Краснодарский край, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Людмилы Зайцевой
Ласковый май
драма, мюзикл
2009, Россия
6.0
Русская жертва
драма, военный
2008, Россия
4.0
Агитбригада «Бей врага»
комедия, драма
2007, Россия
2.0
Сель
мелодрама
2003, Россия
5.0
На полпути в Париж
драма
2001, Россия
0.0
Маленькая Вера
драма
1988, СССР
7.0
Говорит Москва
драма, военный
1986, СССР
6.0
Говорит Москва
военный
1985, СССР
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
"Переписывались на Рождество": актриса Людмила Зайцева трогательно простилась с Мережко
Народного артиста России Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в минувший четверг, 3 февраля. На церемонии прощания с 84-летним сценаристом и режиссером присутствовала звезда фильма "Здравствуй и прощай" Людмила Зайцева. Она до сих пор не может поверить в смерть близкого друга.
Написать
5 февраля 2022 12:40
Все статьи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»