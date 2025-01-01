Меню
О персоне
Фильмография
Алексей Чернов
Алексей Чернов
Дата рождения
11 июня 1908
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 ноября 1979
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.3
А зори здесь тихие
(1972)
7.4
Три дня Виктора Чернышева
(1968)
7.2
Бэла: Герой нашего времени
(1965)
Фильмография Алексей Чернов
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Сказка
Спорт
Год
Все
1977
1975
1974
1972
1971
1969
1968
1965
Все
12
Фильмы
11
Сериалы
1
Актер
12
7.1
Аленький цветочек
Alenkiy tsvetochek
семейный, сказка
1977, СССР
6.8
Анна и командор
Anna i komandor
драма
1975, СССР
5.8
Происшествие
Proisshestviye
приключения, семейный
1974, СССР
8.3
А зори здесь тихие
...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный
1972, СССР
Смотреть трейлер
6.2
Семнадцатый трансатлантический
Semnadtsatyy transatlanticheskiy
драма, военный
1972, СССР
Обратной дороги нет
военный
1971, СССР
7.1
Тренер
Trainer
спорт, драма, семейный
1969, СССР
6.1
Годен к нестроевой
Goden k nestroevoy
комедия
1968, СССР
Онлайн
7.4
Три дня Виктора Чернышева
Tri dnya Viktora Chernyshova
драма
1968, СССР
6.8
Трембита
Trembita
комедия, мелодрама
1968, СССР
6.8
Герой нашего времени
Geroy nashego vremeni
мелодрама, драма
1965, СССР
7.2
Бэла: Герой нашего времени
Бэла: Герой нашего времени
драма
1965, СССР
