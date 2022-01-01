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Герой нашего времени Герой нашего времени
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Герой нашего времени, 1965

1965 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рассказчик пересекает Кавказ на почтовой карете и хочет отправиться в Тифлис. Во время путешествия он знакомится с неким Максимом Максимычем. Тот рассказывает ему история любви молодого офицера Печорина и черкесской девушки Бэлы. Печорин, посланный на Кавказ после дуэли, обстоятельства которой разъясняются позже, в части «Княжна Мери», замечает Бэлу, и вскоре устраивает так, чтобы брат красавицы  доставил ее ему в обмен на великолепного коня, которого Печорин крадет у грозного разбойника Казбича. Все идет по плану Печорина, но вскоре герой, разочаровавшись, теряет интерес к девушке.  Вскоре их мирная жизнь оборачивается трагедией…

  • В отличие от подавляющего большинства экранизаций великого романа Михаила Лермонтова, этот фильм концентрируется на событиях лишь самой первой его части, а события его основного сюжета, «Княжна Мери», в фильме не упоминаются.
  • Съемки фильма проходили в реальных местах романа, в том числе в ущельях Тифлиса. Специально для воссоздания местного быта пригласили консультантов-этнографов, а национальный музей предоставил съемочной группе оружие и предметы быта.
  • Роль Бэлы исполнила молдавская актриса из драмтеатра Кишинева Сильвия Берова.
  • Огромные декорации казачьей крепости и княжеской усадьбы были выстроены с нуля.

Экранизация двух частей одноименного романа М. Ю. Лермонтова: "Максим Максимыч" и "Тамань".

Загадка «героя лермонтовского времени» впервые предстает перед нами, как правило, в школьные годы и легко решается в обычном трехстраничном сочинении. С течением времени, однако, загадка эта становится все интереснее и сложнее.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 февраля 1967
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Ростоцкий
В ролях
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Алексей Чернов
Светлана Светличная
Светлана Светличная
Александр Орлов
Софья Пилявская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Герой нашего времени 2 постера
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Герой нашего времени
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