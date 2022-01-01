Герой нашего времени, 1965

Рассказчик пересекает Кавказ на почтовой карете и хочет отправиться в Тифлис. Во время путешествия он знакомится с неким Максимом Максимычем. Тот рассказывает ему история любви молодого офицера Печорина и черкесской девушки Бэлы. Печорин, посланный на Кавказ после дуэли, обстоятельства которой разъясняются позже, в части «Княжна Мери», замечает Бэлу, и вскоре устраивает так, чтобы брат красавицы доставил ее ему в обмен на великолепного коня, которого Печорин крадет у грозного разбойника Казбича. Все идет по плану Печорина, но вскоре герой, разочаровавшись, теряет интерес к девушке. Вскоре их мирная жизнь оборачивается трагедией…