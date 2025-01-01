Меню
Екатерина Маркова
Екатерина Маркова Ekaterina Markova
Екатерина Маркова

Екатерина Маркова

Ekaterina Markova

Дата рождения
18 ноября 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист

Популярные фильмы

А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие (1972)
Третий в пятом ряду 7.1
Третий в пятом ряду (1984)
Чужой звонок 6.3
Чужой звонок (1985)

Фильмография Екатерина Маркова

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Сценарист 3 Актриса 2
Чехарда 6.1
Чехарда Confusion
драма 1987, СССР
Чужой звонок 6.3
Чужой звонок Someone Else's Call
драма 1985, СССР
Третий в пятом ряду 7.1
Третий в пятом ряду The Third One at the Fifth Row
драма 1984, СССР
А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие ...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный 1972, СССР
Новости личной жизни Екатерина Маркова
Подсел к ней в такси: на что уговорил Галю Четвертак звезда советского кино
Подсел к ней в такси: на что уговорил Галю Четвертак звезда советского кино
Трагедия стала ударом: как сложилась судьба главной звезды «А зори здесь тихие»
Трагедия стала ударом: как сложилась судьба главной звезды «А зори здесь тихие»
