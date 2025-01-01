Меню
Екатерина Маркова
Ekaterina Markova
Екатерина Маркова
Екатерина Маркова
Ekaterina Markova
Дата рождения
18 ноября 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Популярные фильмы
8.3
А зори здесь тихие
(1972)
7.1
Третий в пятом ряду
(1984)
6.3
Чужой звонок
(1985)
Фильмография Екатерина Маркова
6.1
Чехарда
Confusion
драма
1987, СССР
6.3
Чужой звонок
Someone Else's Call
драма
1985, СССР
7.1
Третий в пятом ряду
The Third One at the Fifth Row
драма
1984, СССР
8.3
А зори здесь тихие
...A zori zdes tikhie
исторический, драма, военный
1972, СССР
Новости личной жизни Екатерина Маркова
Подсел к ней в такси: на что уговорил Галю Четвертак звезда советского кино
Трагедия стала ударом: как сложилась судьба главной звезды «А зори здесь тихие»
На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели
«Лучшее шоу о врачах» по мнению Стивена Кинга: «Больница Питт» с рейтингом 8,9 на IMDb возвращается в январе
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
