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Айвэн Райтман
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
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Айвэн Райтман
Ivan Reitman
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Дата рождения
27 октября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 февраля 2022
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Айвэн Райтман
Родился 27 октября 1947 года. Комарно, Чехословакия.
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Фильмография Айвэн Райтман
День драфта
драма, спорт
2014, США
6.0
Больше чем секс
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Моя супер-бывшая
мелодрама, комедия
2006, США
6.0
Эволюция
комедия, фантастика
2001, США
6.0
Шесть дней, семь ночей
триллер, приключения
1998, США
7.0
День отца
комедия, мелодрама
1997, США
5.0
Джуниор
фантастика, комедия
1994, США
7.0
Дейв
мелодрама, комедия
1993, США
7.0
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