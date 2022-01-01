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Охотники за привидениями Охотники за привидениями
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями Охотники за привидениями, 2016: актеры и роли
Ghostbusters Охотники за привидениями 2016 / США
6.8 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Охотники за привидениями, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Фиг Пол Фиг Paul Feig
В ролях
Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Melissa McCarthy Лесли Джонс Лесли Джонс Leslie Jones Кейт МакКиннон Кейт МакКиннон Kate McKinnon Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Майкл Кеннет Уильямс Майкл Кеннет Уильямс Michael Kenneth Williams Мэтт Уолш Мэтт Уолш Matt Walsh
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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