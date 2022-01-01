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Охотники за привидениями
Охотники за привидениями, 2016: актеры и роли
Ghostbusters
Охотники за привидениями
2016 / США
Трейлер
6.8
Оцените
48
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Охотники за привидениями, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Фиг
Paul Feig
В ролях
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Лесли Джонс
Leslie Jones
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Энди Гарсия
Andy Garcia
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Мэтт Уолш
Matt Walsh
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
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