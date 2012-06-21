2012, Лондон, Великобритания. Мелкого, но вполне успешного, барыгу Фрэнка «опрокинул» бывший товарищ по тюрьме, в результате чего главного героя забрали в полицию, откуда он всё-таки ушёл «чистеньким». Казалось бы, что такого? Ничего, кроме того, что теперь он должен 55 тысяч фунтов местному крупному поставщику Мило и на всё про всё у Фрэнка совсем мало времени. Деньги брать негде, так что Фрэнк оказывается в патовой ситуации…
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