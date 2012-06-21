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Постер фильма Дилер
5.5
Дилер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дилер
5.5

Дилер

, 2012
Pusher
Великобритания / криминал, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дилер
5.5
Дилер - Трейлер
Дилер  Трейлер

О фильме

2012, Лондон, Великобритания. Мелкого, но вполне успешного, барыгу Фрэнка «опрокинул» бывший товарищ по тюрьме, в результате чего главного героя забрали в полицию, откуда он всё-таки ушёл «чистеньким». Казалось бы, что такого? Ничего, кроме того, что теперь он должен 55 тысяч фунтов местному крупному поставщику Мило и на всё про всё у Фрэнка совсем мало времени. Деньги брать негде, так что Фрэнк оказывается в патовой ситуации…

В ролях

Ричард Койл
Ричард Койл
Frank
Бронсон Уэбб
Бронсон Уэбб
Tony
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн
Flo
Мем Ферда
Hakan
Златко Бурич
Златко Бурич
Milo
Пол Кэй
Пол Кэй
Fitz
Билл Томас
Jack
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Marlon
Дэйзи Льюис
Danaka
Ray Callaghan
Maurice
Режиссер Луис Прието
Сценарист Matthew Read
Композитор Пол Хартнолл, Phil Hartnoll, Orbital
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 11 июля 2012
Премьера в мире 21 июня 2012
Дата выхода
21 июня 2012 Россия 16+
26 октября 2012 Бразилия
12 октября 2012 Великобритания
6 декабря 2012 Германия
21 июня 2012 Казахстан
12 октября 2012 Нидерланды 18
26 октября 2012 США
21 июня 2012 Украина
MPAA R
Бюджет 2 300 000 GBP
Сборы в мире $197 857
Производство Vertigo Films, Embargo Films
Другие названия
Pusher, Contra o Tempo, Diiler, Never Cross the Line, Never Cross the Line: Pusher, Pušer, Revendeur, Tội Phạm Ma Túy, Veszélyes ultimátum, Дилер, プッシャー, Pusher2012

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Дилер Отрывок 3
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саундтрек фильма Дилер

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