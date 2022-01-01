Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
M.J. Bassett
О персоне
Фильмография
М. Дж. Бассетт
M.J. Bassett
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ньюпорт, Шропшир, Англия, Великобритания
Биография М. Дж. Бассетт
Родилась в Ньюпорте, Шропшир, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография М. Дж. Бассетт
Хищники
боевик, триллер
2021, Кения
4.0
Львица
боевик
2020, Великобритания / ЮАР
3.0
Сайлент Хилл 2 3D
ужасы
2012, США / Франция
7.0
Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения
2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.0
Дикость
триллер, ужасы
2006,
7.0
На страже смерти
ужасы, военный, драма, триллер
2002,
5.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось