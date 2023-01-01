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Соломон Кейн Соломон Кейн
Киноафиша Фильмы Соломон Кейн Соломон Кейн, 2009: актеры и роли
Solomon Kane Соломон Кейн 2009 / Франция / Чехия / Великобритания
6.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Соломон Кейн, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Дж. Бассетт М. Дж. Бассетт M.J. Bassett
В ролях
Джеймс Пьюрфой Джеймс Пьюрфой James Purefoy Рэйчел Херд-Вуд Рэйчел Херд-Вуд Rachel Hurd-Wood Джейсон Флеминг Джейсон Флеминг Jason Flemyng Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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