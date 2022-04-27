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Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
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Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
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Дата рождения
30 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Гаспар Ульель
Состояли в отношениях
Биография Клеманс Поэзи
Родилась 30 ноября 1982 года. Медон, О-де-Сен, Франция.
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Фильмография Клеманс Поэзи
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
Довод
фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
7.0
Горизонты
драма
2019, Швейцария / Бельгия
6.0
Последний портрет
драма, биография
2017, Великобритания
6.0
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.0
Последняя любовь мистера Моргана
драма, комедия
2013, Германия / Бельгия / США / Франция
6.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Колыбельная для Пи
драма
2010, Франция / Канада
6.0
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Гаспар Ульель
Gaspard Ulliel
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