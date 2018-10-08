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Наталия Тена
Наталия Тена
Natalia Tena
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Наталия Тена
Natalia Tena
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Дата рождения
1 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
167 см
Биография Наталии Тены
Родилась 1 ноября 1984 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Наталии Тены
Хочу тебя
драма
2020, Аргентина / Испания / Бразилия / Германия
4.0
Земля под ногами (Якорь и надежда)
драма, мелодрама
2017, Испания
6.0
10 000 км: Любовь на расстоянии
мелодрама, драма, комедия
2014, Испания
6.0
Музыка нас связала
мюзикл, комедия
2011, Великобритания
3.0
Милый друг
драма
2011, Великобритания
7.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Чрево
драма
2010, Германия / Франция / Венгрия
7.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
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8 октября 2018 00:29
Том Фелтон сыграет в фантастическом триллере «Начало»
Звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон (Драко Малфой) и Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) снимутся вместе в научно-фантастическом сериале «Начало». Сюжет развернется вокруг 10
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28 апреля 2018 08:56
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