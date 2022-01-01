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9
9, 2009: актеры и роли
9
9
2009 / США
Трейлер
7.8
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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9, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Шэйн Эккер
В ролях
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Джон Райлли
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Криспин Гловер
Crispin Glover
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Мартин Ландау
Martin Landau
Константин Хабенский
Валерий Золотухин
Тутта Ларсен
Геннадий Хазанов
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