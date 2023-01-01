Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Классный мюзикл 2: Каникулы Классный мюзикл 2: Каникулы
Киноафиша Фильмы Классный мюзикл 2: Каникулы Фильмы похожие на Классный мюзикл 2: Каникулы
High School Musical 2 Классный мюзикл 2: Каникулы 2007 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Классный мюзикл 2: Каникулы

Вся информация о фильме
Спасатели Малибу
Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.0
Идеальный голос
Идеальный голос
комедия, мюзикл 2012, США
7.0
Звёздная болезнь
Звёздная болезнь
комедия, семейный, музыка 2010, США
6.0
Ханна Монтана: Кино
Ханна Монтана: Кино
комедия, семейный, мюзикл 2009, США
4.0
Одноклассницы и тайна пиратского золота
Одноклассницы и тайна пиратского золота
комедия, приключения 2009, Великобритания
5.0
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
приключения, комедия, драма 2009, США
6.0
Бэндслэм
Бэндслэм
мюзикл, комедия, драма 2009, США
6.0
Отель для собак
Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.0
Программа защиты принцесс
Программа защиты принцесс
комедия, драма, семейный 2009, США
5.0
Классный мюзикл: Выпускной
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.0
Классный мюзикл
Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.0
Чита Гёрлз в Барселоне
Чита Гёрлз в Барселоне
комедия, драма, семейный 2006, США
5.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.0
Наследники
Наследники
комедия, семейный, фэнтези 2015, США
6.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.0
Свадебный угар
Свадебный угар
комедия 2016, США
6.0
Отвязные каникулы
Отвязные каникулы
драма, комедия, приключения 2013, США
5.0
Соседи. На тропе войны 2
Соседи. На тропе войны 2
комедия 2016, США
5.0
Продавцы новостей
Продавцы новостей
семейный, мюзикл, драма 1992, США
7.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.0
На месте принцессы
На месте принцессы
мелодрама 2018, США
6.0
Гуманитарные науки
Гуманитарные науки
драма, комедия 2012, США
6.0
Подари мне убежище
Подари мне убежище
драма 2012, США
7.0
Этот неловкий момент
Этот неловкий момент
комедия, мелодрама 2014, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше