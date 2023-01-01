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Классный мюзикл 2: Каникулы
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High School Musical 2
Классный мюзикл 2: Каникулы
2007 / США
7.3
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25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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