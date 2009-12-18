Отзывы о фильме
Сент-Триниан — не совсем обычная школа. Юный контингент этого учебного заведения отличается крайней недисциплинированностью, хорошим владением холодным оружием и взрывчатыми веществами. На сей раз им предстоит отыскать легендарное золото пирата Фриттона, наследница которого — несравненная директриса школы Камилла, и выступить против злобного женоненавистника сэра Помфри, у которого свои давние счеты с семейством Фриттон.
|18 января 2010
|Бразилия
|12
|18 декабря 2009
|Великобритания
|18 декабря 2009
|США