Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одноклассницы и тайна пиратского золота
Постер фильма Одноклассницы и тайна пиратского золота
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Одноклассницы и тайна пиратского золота

Одноклассницы и тайна пиратского золота

St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сент-Триниан — не совсем обычная школа. Юный контингент этого учебного заведения отличается крайней недисциплинированностью, хорошим владением холодным оружием и взрывчатыми веществами. На сей раз им предстоит отыскать легендарное золото пирата Фриттона, наследница которого — несравненная директриса школы Камилла, и выступить против злобного женоненавистника сэра Помфри, у которого свои давние счеты с семейством Фриттон.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 18 декабря 2009
Премьера в мире 18 декабря 2009
Дата выхода
18 января 2010 Бразилия 12
18 декабря 2009 Великобритания
18 декабря 2009 США
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $11 198 830
Производство Aegis Film Fund, Ealing Studios, Fragile Films
Другие названия
St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold, St Trinian's II, Die Girls von St. Trinian 2 - Auf Schatzsuche, Djevojke iz St. Triniana 2, Escola para Garotas Bonitas e Piradas 2, Giras e Passadas 2 - A Lenda do Tesouro de Fritton, Kayıp Hazine, Kick ass girls 2, Kick Ass Girls 2 - St. Trinian's II, Le ragazze del St Trinian's 2 & La Leggenda del Tesoro Segreto, Mathitries en drasi 2, St Trinian's 2, St Trinian's 2 & the Legend of Fritton's Gold, St Trinian's 2: Legend of Fritton's Gold, St Trinian's 2: St Trinian's & the Legend of Fritton's Gold, St Trinian's 2: Tyttökoulu aarrejahdissa, St Trinian's: The Legend of Fritton's Gold, St. Trinian's 2, St. Trinian's 2 - A Fritton arany legendája, St. Trinian's 2: Flickskolan på skattjakt, St. Trinian's 2: La leyenda del oro de Fritton, Vrazje punce iz Sv. Triniana 2, Μαθήτριες εν δράσει 2, Одноклассницы и тайна пиратского золота, 烏龍女校2：費童家族的寶藏, 聖トリニアンズ女学院2 不良女子校生たちの最悪ミッション！パイレーツの秘宝をねらえ!!
Режиссер
Оливер Паркер
Оливер Паркер
В ролях
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Колин Ферт
Колин Ферт
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Одноклассницы и тайна пиратского золота
Одноклассницы 6.5
Одноклассницы (2007)
Чего хочет девушка 6.0
Чего хочет девушка (2003)
Моя ужасная няня 2 6.6
Моя ужасная няня 2 (2010)
Программа защиты принцесс 5.7
Программа защиты принцесс (2009)
Классный мюзикл 2: Каникулы 6.3
Классный мюзикл 2: Каникулы (2007)
Доктор Дулиттл 3 4.8
Доктор Дулиттл 3 (2006)
Моя ужасная няня 6.2
Моя ужасная няня (2005)
Папашина армия 5.2
Папашина армия (2016)
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка 6.9
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка (2011)
Как важно быть серьезным 6.9
Как важно быть серьезным (2002)
Идеальный муж 6.2
Идеальный муж (1999)
Дед Мороз вернулся 4.6
Дед Мороз вернулся (2021)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше