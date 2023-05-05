Михаил Львович Хлебородов был выдающимся российским кинорежиссером, сценаристом, продюсером и клипмейкером, который работал с множеством известных деятелей шоу-бизнеса. Он стал основателем компании RED-Video Ltd. в марте 1991 года, которая с успехом занималась созданием музыкальных, рекламных и престижных кино-, теле- и видеороликов.

В 2007 году Михаил Хлебородов дебютировал в кинематографе полнометражным фильмом "Параграф 78", в который привлек внимание зрителей своим оригинальным стилем съемки. В следующие годы он также работал в качестве режиссера шоу, таких как "Новогодняя ночь на Первом-2008" и "Новогодняя ночь на Первом-2009", что принесло ему еще большую известность и популярность.

В рамках проекта "Русский Голливуд" телеканала НТВ, в 2010 году Михаил Хлебородов снял фильм "Бриллиантовая рука-2".

Вплоть до 2023 года, Михаил Хлебородов продолжал развивать свою карьеру и взял на себя роль продюсера восьмисерийного телефильма "Шпион" с участием Сергея Безрукова в главной роли. Он был уважаемым членом Гильдии кинорежиссеров России и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Михаил Хлебородов ушел из жизни 5 мая 2023 года на 57-м году жизни после длительной тяжелой болезни.