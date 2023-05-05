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Михаил Хлебородов Mikhail Khleborodov
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Михаил Хлебородов

Mikhail Khleborodov

Дата рождения
9 марта 1957
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
5 мая 2023
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР

Биография Михаил Хлебородов

Михаил Львович Хлебородов был выдающимся российским кинорежиссером, сценаристом, продюсером и клипмейкером, который работал с множеством известных деятелей шоу-бизнеса. Он стал основателем компании RED-Video Ltd. в марте 1991 года, которая с успехом занималась созданием музыкальных, рекламных и престижных кино-, теле- и видеороликов.

В 2007 году Михаил Хлебородов дебютировал в кинематографе полнометражным фильмом "Параграф 78", в который привлек внимание зрителей своим оригинальным стилем съемки. В следующие годы он также работал в качестве режиссера шоу, таких как "Новогодняя ночь на Первом-2008" и "Новогодняя ночь на Первом-2009", что принесло ему еще большую известность и популярность.

В рамках проекта "Русский Голливуд" телеканала НТВ, в 2010 году Михаил Хлебородов снял фильм "Бриллиантовая рука-2". 

Вплоть до 2023 года, Михаил Хлебородов продолжал развивать свою карьеру и взял на себя роль продюсера восьмисерийного телефильма "Шпион" с участием Сергея Безрукова в главной роли. Он был уважаемым членом Гильдии кинорежиссеров России и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Михаил Хлебородов ушел из жизни 5 мая 2023 года на 57-м году жизни после длительной тяжелой болезни.

Популярные фильмы

Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (2018)
Герой по вызову 7.0
Герой по вызову (2020)
Временно недоступен 6.2
Временно недоступен (2015)

Фильмография Михаил Хлебородов

Герой по вызову 7
Герой по вызову
детектив 2020, Россия
Скорая помощь 8
Скорая помощь
драма 2018, Россия
Временно недоступен 6.2
Временно недоступен
комедия, мини-сериал 2015, Россия
Опережая выстрел 6.1
Опережая выстрел
драма, боевик, мелодрама 2012, Россия
Курьер из "Рая" 5.4
Курьер из "Рая" Kurer iz 'Raya'
комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер
Параграф 78: Фильм второй 5.2
Параграф 78: Фильм второй Paragraf 78 - Film vtoroy
боевик, триллер, фантастика 2007, Россия
Параграф 78: Фильм первый 5.6
Параграф 78: Фильм первый Paragraf 78
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
Рецензия
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