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Котёнок по имени Гав
Kotyonok po imeni Gav
Котёнок по имени Гав, 1976
1976
7.9
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10
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Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
анимация
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7.9
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голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1976
В ролях
Василий Ливанов
Светлана Харлап
Все актеры и съемочная группа
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