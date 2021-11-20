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Piktųjų karta

Поколение злых, 2021

2021 / Литва
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 20 ноября 2021
Режиссер
Эмилис Веливис
Эмилис Веливис
В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Витаутас Каниусонис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поколение злых 1 постер
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