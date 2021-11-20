Поколение злых, 2021

Жанр: криминал драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 8.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 20 ноября 2021 Режиссер Эмилис Веливис В ролях Ингеборга Дапкунайте Витаутас Каниусонис Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат