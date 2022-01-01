В каком порядке смотреть все фильмы «Параграф 78» по хронологии

Фильм снят по одноименному рассказу Ивана Охлобыстина. Действие перенесет нас в будущее, где все изменилось. Даже карта мира теперь выглядит иначе. Остались прежними лишь люди. Хотя теперь им многое позволено, прежние страсти и желания заглушить невозможно.

На протяжении двух фильмов главные герои будут пытаться разобраться в своих отношениях и справиться с прошлыми обидами. И одновременно попытаются предотвратить утечку опасного вируса, угрожающего всему человечеству.

В прокат фильм вышел двумя частями в одном и том же году. Разница между релизами составила 1 месяц. Первая часть вышла в феврале 2007 года, а вторая – в марте. Вот в каком порядке их нужно смотреть.

«Параграф 78: Фильм первый»

Сюжет первой части переносит нас в мир будущего. Каким его чаще всего представляет обычный человек? Летающие машины, роботы и отсутствие любых конфликтов. Практически ничего этого в новом мире нет. Но странам наконец удалось добиться хрупкого равновесия.

На месте прежних государств возникли новые. Осталась Россия, а вот вместо США появились Латинские Штаты. Восточные страны объединились в Азиатский Союз. И все они зорко следят за тем, чтобы соблюдались мировые договоры. Государства договорились прекратить производство оружия массового поражения.

Но в министерстве обороны России продолжают секретные эксперименты. До определенного момента о них никто не подозревает. Но, если бы все не вышло из-под контроля, о чем бы снимали фильм?

На одном из островов в Северном Ледовитом океане находится секретная база. Там происходит авария, и срабатывает маяк. Выяснить в чем дело отправляют оперативно-тактическую группу.

Но у каждого из ее членов свои тараканы в голове. Пять лет назад произошел конфликт между командиром Гудвином и его другом Скифом. Группа распалась. Девушка Скифа – Лиса – вышла замуж за Гудвина.

Однако теперь им предстоит вновь собраться вместе. Не время думать о прошлых конфликтах, ведь на свободу рвется опасный вирус. Любой, кто им заражается, теряет все человеческое. Звучит похоже на фильмы о зомби? Сходство просматривается, но здесь все обстоит иначе.

Зараженные, в числе которых персонал лаборатории, сначала начинают бросаться на всех, кого видят, а затем умирают. Оперативники успевают отключить аварийный маяк, но не знают, кто из них успел заразиться. Все обиды и тайны начнут постепенно просачиваться наружу…

«Параграф 78: Фильм второй»

Группа вновь возвращается на базу. Теперь под прицелом все, ведь они не знают, кто заражен. Доктор берет пробы для анализа и узнает, что каждый из членов группы является носителем вируса.

Но надежда на спасение есть. Ученые разработали противоядие. Правда, для его создания на базе не хватает всего одного компонента – метионина. Группа раскалывается. Одни хотят шантажировать власти на материке, чтобы получить антидот. Другие уверены, что нужно смириться, ведь в действие вступил тот самый параграф 78. Согласно протоколу, вся команда должна умереть, раз существует риск заразить гражданских.

Гудвин предлагает расстаться с жизнью в бою. Команда разбивается на пары, чтобы драться до тех пор, пока не умрет каждый. Мы видим на экране настоящие гладиаторские бои, хотя даже победителей здесь ждет смерть.

Те, кто пока остаются в живых, решают напоследок окончательно выяснить отношения. Правда, в последний момент появится крошечный шанс на выживание. Вот только кто сумеет им воспользоваться?..