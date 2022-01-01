Дилогия «Параграф 78» стала одним из первых российских блокбастеров. Боевик построен вокруг утечки опасного вируса. Чем не сюжет для успешного проекта?
Фильм снят по одноименному рассказу Ивана Охлобыстина. Действие перенесет нас в будущее, где все изменилось. Даже карта мира теперь выглядит иначе. Остались прежними лишь люди. Хотя теперь им многое позволено, прежние страсти и желания заглушить невозможно.
На протяжении двух фильмов главные герои будут пытаться разобраться в своих отношениях и справиться с прошлыми обидами. И одновременно попытаются предотвратить утечку опасного вируса, угрожающего всему человечеству.
В прокат фильм вышел двумя частями в одном и том же году. Разница между релизами составила 1 месяц. Первая часть вышла в феврале 2007 года, а вторая – в марте. Вот в каком порядке их нужно смотреть.
Сюжет первой части переносит нас в мир будущего. Каким его чаще всего представляет обычный человек? Летающие машины, роботы и отсутствие любых конфликтов. Практически ничего этого в новом мире нет. Но странам наконец удалось добиться хрупкого равновесия.
На месте прежних государств возникли новые. Осталась Россия, а вот вместо США появились Латинские Штаты. Восточные страны объединились в Азиатский Союз. И все они зорко следят за тем, чтобы соблюдались мировые договоры. Государства договорились прекратить производство оружия массового поражения.
Но в министерстве обороны России продолжают секретные эксперименты. До определенного момента о них никто не подозревает. Но, если бы все не вышло из-под контроля, о чем бы снимали фильм?
На одном из островов в Северном Ледовитом океане находится секретная база. Там происходит авария, и срабатывает маяк. Выяснить в чем дело отправляют оперативно-тактическую группу.
Но у каждого из ее членов свои тараканы в голове. Пять лет назад произошел конфликт между командиром Гудвином и его другом Скифом. Группа распалась. Девушка Скифа – Лиса – вышла замуж за Гудвина.
Однако теперь им предстоит вновь собраться вместе. Не время думать о прошлых конфликтах, ведь на свободу рвется опасный вирус. Любой, кто им заражается, теряет все человеческое. Звучит похоже на фильмы о зомби? Сходство просматривается, но здесь все обстоит иначе.
Зараженные, в числе которых персонал лаборатории, сначала начинают бросаться на всех, кого видят, а затем умирают. Оперативники успевают отключить аварийный маяк, но не знают, кто из них успел заразиться. Все обиды и тайны начнут постепенно просачиваться наружу…
Группа вновь возвращается на базу. Теперь под прицелом все, ведь они не знают, кто заражен. Доктор берет пробы для анализа и узнает, что каждый из членов группы является носителем вируса.
Но надежда на спасение есть. Ученые разработали противоядие. Правда, для его создания на базе не хватает всего одного компонента – метионина. Группа раскалывается. Одни хотят шантажировать власти на материке, чтобы получить антидот. Другие уверены, что нужно смириться, ведь в действие вступил тот самый параграф 78. Согласно протоколу, вся команда должна умереть, раз существует риск заразить гражданских.
Гудвин предлагает расстаться с жизнью в бою. Команда разбивается на пары, чтобы драться до тех пор, пока не умрет каждый. Мы видим на экране настоящие гладиаторские бои, хотя даже победителей здесь ждет смерть.
Те, кто пока остаются в живых, решают напоследок окончательно выяснить отношения. Правда, в последний момент появится крошечный шанс на выживание. Вот только кто сумеет им воспользоваться?..