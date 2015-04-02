Наша рецензия

Создатели «Параграфа 78» уверяют, что, создавая свой научно-фантастический реликт, они ориентировались на «Чужих». Возможно, это и правда, но в таком случае они явно страдают потерей ориентации. Вообще, «Параграф 78» – яркий пример того, как не нужно снимать кино, фантастическое в частности. Весь фильм, по крайней мере первую его часть (вторая грядет в конце марта), герои переругиваются, выясняют, кто любит сверху, а кто – сзади, и обмениваются нескончаемыми шутками, притом настолько тупыми и…