Создатели «Параграфа 78» уверяют, что, создавая свой научно-фантастический реликт, они ориентировались на «Чужих». Возможно, это и правда, но в таком случае они явно страдают потерей ориентации. Вообще, «Параграф 78» – яркий пример того, как не нужно снимать кино, фантастическое в частности. Весь фильм, по крайней мере первую его часть (вторая грядет в конце марта), герои переругиваются, выясняют, кто любит сверху, а кто – сзади, и обмениваются нескончаемыми шутками, притом настолько тупыми и…
Надо же как-то оветить-так хоть так? А уж что там получится-посмотрим...
Фильм снят замечательно, все хорошо, и актеры и операторская работа. Юмора тоже хватает.😂
Наверное так на самом деле хотели снять тот же DOOM, да только у наших все получилось.
Рекомендую!
Для тех, кто не был на премьере, я с’экономлю кучу бабок: идти на 1-ую часть фильма не стоит, идите сразу 29го марта на 2ую часть - в ней то и будет все мочилово и разные интересные вещи. В первой: команда спецназа прибывает на базу, находящуюся на острове за северным полярным кругом, где ученые баловались разработкой какой-то жуткой химии. Задание простое - спасти персонал (весь умер по настоящему) и отключить подачу сигнала сос в общедоступных частотах (дабы америкосы и ЕС не гнали, что мы нарушаем соглашение о неразработке химии). Все вооружены по самое не хочу, как правильно подметили выше, среди отряда имеются все необходимые и достаточные атрибуты боевика: симпотная телка, противоречивый командир (Куценко), по совместительству муж телки, от которого она почему-то не хочет иметь детей (дура что ли?!), но очевидно хочет иметь их от другого: Скифа (Вдовиченков). На этом основана большая часть приколов. Помимо этого имеется громила с пулеметом, приколист, жесткач и т.д. + непонятный доктор, который что-то знает, но не говорит как всегда. Все бесцельно шарят по базе и постоянно хохмят. На базе обнаруживают только трупы и один не мертвый, но какой то обдолбанный (непонятно чем). Для пущей благонадежности доктор его мочит, потому как больно агрессивный (читай зараженный). Далее все собираются, выходят на улицу из бункера, стреляют зеленой сигнальной ракетой, чтобы их забрал вертолет, но в последний момент из-за соседнего холма вылетает красная ракета и вертолет улетает. ВСЕ! Представьте теперь себе состояние человека, который ехал в Родео драйв из Купчино, и ни фига не увидел. Сравнения с матрицей и властелином колец тут не применимы: там было объявлено заранее, что будет трилогия, и все фильмы имели какое-то подобие конца фильма. Тут просто прервали фильм на середине, чтобы люди вместо 200, платили 400. Это чуть чуть бесит. Это что ж, мы скоро может быть вообще по 20 минут смотреть будем?! Тогда можно будет даже на 5,6 или лучше 8 частей разделить фильм. Мое мнение показанный кусок однозначно гавно: чересчур затянуто даже для 3-х часового фильма, а учитывая что оставшуюся часть не показали, эффект неудовлетворенности усиливается многократно ✊ Экшен отсутствует. Опечалило также то, что актеры стали ругаться матом: если америкосы своими жалкими мазафаками бросаются налево и направо в фильмах, так что ж нам с этих тупых уродов пример брать?! Наши то слова ни в какое сравнение с их не идут (велик и могуч все таки русский язык ✊
Вот такой вот отчет о премьере…
жду не дождусь вторую часть✊
"Кинг Конг", "Хроники Риддика", "Властелин Колец: Две Башни" (если правильно помню, оценка была 9,5 из 10 баллов в "Стране Игр"), "ВК: Возвращение Короля"
✊ Я все, конечно, понимаю, но обозвать ВК-2 экранизацией компьютерной игры... ✊ Это как в анекдоте:
После выхода сериала "Мастер и Маргарита" в книжном магазине, девушка, увидев издание Булгакова с удивлением спрашивает: "Как? уже успели книгу выпустить?" А продавец ей, не растерявшись: "Ну что вы, еще раньше были комиксы!"
Параграф, насколько я понимаю, не экранизация игры, а вполне самостоятельный опус, просто снят в таком стиле.
Sorry, что-то меня переклинило...
лучше через месяц сразу на неё идти
1. Невероятно растянутый, и самое главное не завершенный сюжет. Все ожидают, что же будет на базе. Там оказывается, человек паук, который прыгает по стенам и которого убивает доктор. И что, это все? Я понимаю, что может какие то тайны или ужасы будут открыты во второй части фильма. Но фильм должен быть логически законченным.
2. Невероятно раздутая крутизна героев. Они даже круче вареных яиц. Круче них нет ни кого. Пафосные крутые реплики, жесты, поступки. Такое впечатление, что члены команды готовы в любой момент схватится за кинжалы из-за неосторожно брошенного слова и поубивать друг друга.
Итог - хорошо сделанная атмосфера базы. Сценарий и сюжет - никакой. После фильма остается осущение пустоты. Бредовые диалоги и поступки героев. Попытка сделать Экшен под америкосов не удалась.
КРАТКО:Дибилизм
Смотрел по пьяни ,дома.
Жалкая пародия на Doom.Наши даже пугать народ не научились- звуковое оформление отсутствует напрочь. "Лиса" - жалкое породия на Деми Мур в "солдат Джейн"....я имею ввиду по женственности. Единственное,что я не понял- ПОЧЕМУ НАРОД СОВЕТУЕТ ПОСМОТРЕТЬ ВТОРУЮ ЧАСТЬ???-сомневаюсь,что буду ее смотреть!!!
РЕЗЮМЕ:конкурент "обратного отсчета" по степени тупости,среди наших последних фильмов...-плохая тенденция,так и американцев можно переплюнуть ,-по дибильности.
Кстати, российский зритель достаточно разборчив. Например, если антикиллер первый собрал большие сборы и окупил съемки, то второй антикиллер - явное фуфло, провалился. А все почему - отзывы сработали. Тоже самое было с Бумером 1 и Бумером 2.
Тут же ситуация более интересная. Нету даже хорошего начала... Так что может провалится в прокате и первая часть параграфа. Будет урок на будущее.
Раньше я думал, что кроме Земного ядра, Моби Дика и Власть Огня хуже ничего нет, но это...✊
честно говоря, сам думал объявить у нас в городе бойкот на второй фильм, будет поучительно для создателей
Фильм первый собрал в первый weekend на 501 экране 66 млн. рублей и его посмотрело 469 тыс. человек или 936 зрителей на копию.
Фильм второй собрал в первый weekend на 411 экранах 41 млн. рублей и его посмотрело 288 тыс. зрителей или 700 зрителей на копию.
То есть на одну копию фильма 2 приходится на 236 зрителей меньше, в относительном выражении это 25%. При этом, очевидно, что еще какая-то часть зрителей пришла на второй фильм, не посмотрев первый.
Какие выводы?
Как минимум 25% зрителей первой части не поддались на “разводку” создателей и не пришли на вторую. Это очень хороший протестный процент и говорит он о том, что четверть зрителей вовсе не “хавает” г..но, которое ей подсовывают.
Хитроумные создатели уменьшили количество копий второй части, за счет чего удалось получить в первый weekend 700 зрителей на копию. При этом они заранее прогнозировали, что общие кассовые сборы фильма два будут меньше, то есть учитывали риск потери части зрителей после их разводки на первой части. Но общая величина прибыли за два фильма скорее всего все равно будет больше, чем за один, смонтированный из этих двух. Это обидно, так как это плохое двухсерийное кино снимет прибыль за счет реализации грамотной маркетинговой стратегии.
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