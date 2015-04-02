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Тройной форсаж: Токийский дрифт Тройной форсаж: Токийский дрифт
Киноафиша Фильмы Тройной форсаж: Токийский дрифт Отзывы о фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт»
The Fast and the Furious: Tokyo Drift Тройной форсаж: Токийский дрифт 2006 / США / Германия
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт»

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старый опИль 2 апреля 2015, 12:51
нафиг, там не было ни одной калибры :)



ну а если честно, то вторая уж совсем скучная часть была по мне, но правда я дома смотрел..



фильм в основном для школьников, для которых тюнинг машин ограничячивается размером дисков и количеством цветов аэрографии :))



Смотрите Ф1, гонки по 7тв, там хоть повороты есть, и машины подготовлены дейсвтительно :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
первая часть ничегошная, вторая нудная с высосаным из пальца сюжетом, посмотрим какой будет третья, хорошо хоть уокера уже не будет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мисти 2 апреля 2015, 12:51
Первые два фильма просто сууупер, надеюсь третий также не подведет ✊

А эклипсы там будут, никто не знает? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bARa 2 апреля 2015, 12:51
Проооосссттттооооооооо суууппеееееееееррр фффиииииллллььььмммммм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нафиг сюжет. Машины, вот что самое главное здесь!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bARa 2 апреля 2015, 12:51
Под впечатлением писал ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
s_ 2 апреля 2015, 12:51
Ужас. 2 балла по 10 балльной. Не больше. Тупой линейный сюжет, высосанный из пальца и предсказываемый до конца после первых 10 минут просмотра. Актерской игры ноль. Единственная интересная машина - мустанг 1967 года, все остальное - банально и избито. Короче хуже за последний год ничего не видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой, абсолютно ничего общего с реальностью!!! В стритрэйсинге да и вообще в автоспорте совсем все по другому. Фильм полон проколов и ляпусов. 100% кино для школьников 15-16 летних.

А как тут многие пишут что пошли бы на фильм ради тачек, так я вам скажу проще: посетите лучше выставку, хоть они у нас в России и голимые но все же.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
speqtr 2 апреля 2015, 12:51
А еще лучше - можно пойти в инет кафе и БЕСПЛАТНО посмотреть, как народ играет в NFS. Примерно тоже самое.

Жалко мне людей, которые говорят что фильм классный. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bara 2 апреля 2015, 12:51
Правильно, дрифт - это управляемый но совсем не нужный в жизни да и в большинстве видов гонок занос.

Бредовее ничего не слышал. Ралли посмотри и подумай над написсанным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bara 2 апреля 2015, 12:51
И как раз таки имеено в жизни он и будет приминятся если что...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xtsy 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полное вранье, но красивое, в реале это НЕ ВОЗМОЖНО )

Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xtsy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 09/07/2006 - 13:50:38):при заносе просто тратится лишнее время когда ты не можешь жать на газ потому что сначала надо выравнивать машину

Ты сам то хоть раз в жизни уходил в занос на асфальте на гидравлике при скоросте за 100? Тогда не говори...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bacek 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (xtsy, 06/07/2006 - 11:23:57):Фильм полное вранье, но красивое, в реале это НЕ ВОЗМОЖНО )

Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)



Митсу была полноприводная и "скользит" она как надо. Двигло в мустанг кидали от заднеприводной S15.

Ну допустим Митсу был полноприводной и "сколзит" он очень даже неплохо. Движок был не от Скайлайна, а от S 15, заднеприводной прошу заметить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bacek 2 апреля 2015, 12:51
Ой... немного повторился=(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taf, 04/07/2006 - 14:39:41):А вы знаете как в в стритрейсинге? Собственно дрифтинг и развивался в Японии с горных серпантинов и потом на крытых стоянках. Да, едва ли было такое количество полуобнаженных девушек и т.п., но было бы нелепо не преукрашивать.

Ляпы есть в любом фильм, если только он не документальный.

Что касается тачек - то тем, которые на выставках до этих далеко и интересны не только сами машине, но и зрелищность.



Да, я знаю кое-что стреетрейсинге, скажем так. В дрифтинге нет ничего особо интересного с точки зрения мастерства, так как во многом все зависит от машины. У нас маломальски опытный спортсмен вам все это продемострирует. А заезды, какие показаны в фильме имеют мало общего с реальными заездами.

По поводу ляпов: я имел ввиду не ляпы типа тут цветочек справа а тут слева а ляпы чисто технические, но думаю что это уже не тема для данного тоопика...

По поводу выставок - вы совершенно не правы, видимо вы не посещаете вышеуказанных мероприятий.

Удачи!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xtsy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bacek от 10/07/2006 - 06:41:01




Полноприводный? скользил? Ты вообще понимаешь о чем говоришь, что такое управляемый занос? Касательно двигла, не надо ляля, там двигло RB26DETT, и вот хоть убей стоит оно на полноприводных скайлайнах.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xtsy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 10/07/2006 - 02:31:01


На жигулях, на бхе у тебя гидравлика стояла?? ))) жжош. реально.



Мы скажем так "игрались", я уходил в поворт в заносе, мой друг "нормально", с торможением, скорость была примерно 100, у обоих. пока он разворачивал машину, я уже набирал скорость после поворота, ед отличие, что я был на машине с HICAS, а он на обычном заднеприводном. момент примерно одинаковый.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
95634 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто

полное дерьмо. Это трагикомический филь о жизни 18 летних детей акселератов у которых не чего в жизни не осталось, кроме машины.Но судя по фильму они привычные и все акцепты нормальной жизни они умудрились перенести в атомобиль (почти не плохо получилось). Самое забавное если и смотреть филь ради машин, то сняли то хреноватенько. Чуствуется не зря я не смотрел первые две часть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
drifter 2 апреля 2015, 12:51
А девочка на мазде RX8, типа главная соска.. это не девочка с обложки НФС Андеграунд2 ? Чёт знакоая физиономия :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
drifter 2 апреля 2015, 12:51
Teroyuki Boyz - Tokyo Drift!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
drifter 2 апреля 2015, 12:51
точнее эта



DJ Shadow - Six Days The Remix (feat. Mos Def)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zabar 2 апреля 2015, 12:51
Кто нибудь,пожалуйста подскажите как называется песня когда герой приезжает на гонки первый раз...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DIABOLO 2 апреля 2015, 12:51
ВООБЩЕ ОТСОТЙНЫЙ ФИЛЬМ. СМОТЕТЬ НЕЧЕГО✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Wr1ter 2 апреля 2015, 12:51
Честно, я думал что будет полная ж...

А в итоге, мы все таки получили хоть и бестолковый, но достаточно интересный "клон". Не сказать, что он лучше первого,

но все же съемки - ничего так в принципе, хоть и спецэффектов практически - ноль...

Музыка кстати вообще бест! За это медаль!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
777 2 апреля 2015, 12:51
фильм о...енный😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иван Живолевский 19 октября 2022, 22:36
Оценка
В кино будет
19 октября 2022, 22:36 Ответить
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