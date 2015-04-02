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Тройной форсаж: Токийский дрифт
Отзывы о фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт»
The Fast and the Furious: Tokyo Drift
Тройной форсаж: Токийский дрифт
2006 / США / Германия
7.6
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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старый опИль
2 апреля 2015, 12:51
нафиг, там не было ни одной калибры :)
ну а если честно, то вторая уж совсем скучная часть была по мне, но правда я дома смотрел..
фильм в основном для школьников, для которых тюнинг машин ограничячивается размером дисков и количеством цветов аэрографии :))
Смотрите Ф1, гонки по 7тв, там хоть повороты есть, и машины подготовлены дейсвтительно :)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
лиса_алиса
2 апреля 2015, 12:51
первая часть ничегошная, вторая нудная с высосаным из пальца сюжетом, посмотрим какой будет третья, хорошо хоть уокера уже не будет
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Мисти
2 апреля 2015, 12:51
Первые два фильма просто сууупер, надеюсь третий также не подведет ✊
А эклипсы там будут, никто не знает? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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bARa
2 апреля 2015, 12:51
Проооосссттттооооооооо суууппеееееееееррр фффиииииллллььььмммммм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нафиг сюжет. Машины, вот что самое главное здесь!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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bARa
2 апреля 2015, 12:51
Под впечатлением писал ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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s_
2 апреля 2015, 12:51
Ужас. 2 балла по 10 балльной. Не больше. Тупой линейный сюжет, высосанный из пальца и предсказываемый до конца после первых 10 минут просмотра. Актерской игры ноль. Единственная интересная машина - мустанг 1967 года, все остальное - банально и избито. Короче хуже за последний год ничего не видел.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой, абсолютно ничего общего с реальностью!!! В стритрэйсинге да и вообще в автоспорте совсем все по другому. Фильм полон проколов и ляпусов. 100% кино для школьников 15-16 летних.
А как тут многие пишут что пошли бы на фильм ради тачек, так я вам скажу проще: посетите лучше выставку, хоть они у нас в России и голимые но все же.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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speqtr
2 апреля 2015, 12:51
А еще лучше - можно пойти в инет кафе и БЕСПЛАТНО посмотреть, как народ играет в NFS. Примерно тоже самое.
Жалко мне людей, которые говорят что фильм классный. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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bara
2 апреля 2015, 12:51
Правильно, дрифт - это управляемый но совсем не нужный в жизни да и в большинстве видов гонок занос.
Бредовее ничего не слышал. Ралли посмотри и подумай над написсанным.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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bara
2 апреля 2015, 12:51
И как раз таки имеено в жизни он и будет приминятся если что...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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xtsy
2 апреля 2015, 12:51
Фильм полное вранье, но красивое, в реале это НЕ ВОЗМОЖНО )
Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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xtsy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 09/07/2006 - 13:50:38):
при заносе просто тратится лишнее время когда ты не можешь жать на газ потому что сначала надо выравнивать машину
Ты сам то хоть раз в жизни уходил в занос на асфальте на гидравлике при скоросте за 100? Тогда не говори...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bacek
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (xtsy, 06/07/2006 - 11:23:57):
Фильм полное вранье, но красивое, в реале это НЕ ВОЗМОЖНО )
Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)
Митсу была полноприводная и "скользит" она как надо. Двигло в мустанг кидали от заднеприводной S15.
Ну допустим Митсу был полноприводной и "сколзит" он очень даже неплохо. Движок был не от Скайлайна, а от S 15, заднеприводной прошу заметить.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bacek
2 апреля 2015, 12:51
Ой... немного повторился=(
2 апреля 2015, 12:51
0
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taf, 04/07/2006 - 14:39:41):
А вы знаете как в в стритрейсинге? Собственно дрифтинг и развивался в Японии с горных серпантинов и потом на крытых стоянках. Да, едва ли было такое количество полуобнаженных девушек и т.п., но было бы нелепо не преукрашивать.
Ляпы есть в любом фильм, если только он не документальный.
Что касается тачек - то тем, которые на выставках до этих далеко и интересны не только сами машине, но и зрелищность.
Да, я знаю кое-что стреетрейсинге, скажем так. В дрифтинге нет ничего особо интересного с точки зрения мастерства, так как во многом все зависит от машины. У нас маломальски опытный спортсмен вам все это продемострирует. А заезды, какие показаны в фильме имеют мало общего с реальными заездами.
По поводу ляпов: я имел ввиду не ляпы типа тут цветочек справа а тут слева а ляпы чисто технические, но думаю что это уже не тема для данного тоопика...
По поводу выставок - вы совершенно не правы, видимо вы не посещаете вышеуказанных мероприятий.
Удачи!
2 апреля 2015, 12:51
0
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xtsy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bacek от 10/07/2006 - 06:41:01
Полноприводный? скользил? Ты вообще понимаешь о чем говоришь, что такое управляемый занос? Касательно двигла, не надо ляля, там двигло RB26DETT, и вот хоть убей стоит оно на полноприводных скайлайнах.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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xtsy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 10/07/2006 - 02:31:01
На жигулях, на бхе у тебя гидравлика стояла?? ))) жжош. реально.
Мы скажем так "игрались", я уходил в поворт в заносе, мой друг "нормально", с торможением, скорость была примерно 100, у обоих. пока он разворачивал машину, я уже набирал скорость после поворота, ед отличие, что я был на машине с HICAS, а он на обычном заднеприводном. момент примерно одинаковый.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
95634
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто
полное дерьмо. Это трагикомический филь о жизни 18 летних детей акселератов у которых не чего в жизни не осталось, кроме машины.Но судя по фильму они привычные и все акцепты нормальной жизни они умудрились перенести в атомобиль (почти не плохо получилось). Самое забавное если и смотреть филь ради машин, то сняли то хреноватенько. Чуствуется не зря я не смотрел первые две часть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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drifter
2 апреля 2015, 12:51
А девочка на мазде RX8, типа главная соска.. это не девочка с обложки НФС Андеграунд2 ? Чёт знакоая физиономия :)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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drifter
2 апреля 2015, 12:51
Teroyuki Boyz - Tokyo Drift!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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drifter
2 апреля 2015, 12:51
точнее эта
DJ Shadow - Six Days The Remix (feat. Mos Def)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Zabar
2 апреля 2015, 12:51
Кто нибудь,пожалуйста подскажите как называется песня когда герой приезжает на гонки первый раз...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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DIABOLO
2 апреля 2015, 12:51
ВООБЩЕ ОТСОТЙНЫЙ ФИЛЬМ. СМОТЕТЬ НЕЧЕГО✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Wr1ter
2 апреля 2015, 12:51
Честно, я думал что будет полная ж...
А в итоге, мы все таки получили хоть и бестолковый, но достаточно интересный "клон". Не сказать, что он лучше первого,
но все же съемки - ничего так в принципе, хоть и спецэффектов практически - ноль...
Музыка кстати вообще бест! За это медаль!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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777
2 апреля 2015, 12:51
фильм о...енный😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51
0
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Иван Живолевский
19 октября 2022, 22:36
Оценка
В кино будет
19 октября 2022, 22:36
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ну а если честно, то вторая уж совсем скучная часть была по мне, но правда я дома смотрел..
фильм в основном для школьников, для которых тюнинг машин ограничячивается размером дисков и количеством цветов аэрографии :))
Смотрите Ф1, гонки по 7тв, там хоть повороты есть, и машины подготовлены дейсвтительно :)
А эклипсы там будут, никто не знает? ✊
А как тут многие пишут что пошли бы на фильм ради тачек, так я вам скажу проще: посетите лучше выставку, хоть они у нас в России и голимые но все же.
Жалко мне людей, которые говорят что фильм классный. ✊ ✊ ✊
Бредовее ничего не слышал. Ралли посмотри и подумай над написсанным.
Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)
Ты сам то хоть раз в жизни уходил в занос на асфальте на гидравлике при скоросте за 100? Тогда не говори...
Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на переднеприводном автомобиле... или поставить двигло от скайлайна в мустанг, ОТ ПОЛНОПРИВОДНОГО СКАЙЛАЙНА!!... мне когда делали замену двигла, ушло 3 недели при почти 24ч работе над машиной, это без настройки корвета. А они за три дня все сделали + машину покрасили... :)
Митсу была полноприводная и "скользит" она как надо. Двигло в мустанг кидали от заднеприводной S15.
Ну допустим Митсу был полноприводной и "сколзит" он очень даже неплохо. Движок был не от Скайлайна, а от S 15, заднеприводной прошу заметить.
Ляпы есть в любом фильм, если только он не документальный.
Что касается тачек - то тем, которые на выставках до этих далеко и интересны не только сами машине, но и зрелищность.
Да, я знаю кое-что стреетрейсинге, скажем так. В дрифтинге нет ничего особо интересного с точки зрения мастерства, так как во многом все зависит от машины. У нас маломальски опытный спортсмен вам все это продемострирует. А заезды, какие показаны в фильме имеют мало общего с реальными заездами.
По поводу ляпов: я имел ввиду не ляпы типа тут цветочек справа а тут слева а ляпы чисто технические, но думаю что это уже не тема для данного тоопика...
По поводу выставок - вы совершенно не правы, видимо вы не посещаете вышеуказанных мероприятий.
Удачи!
Полноприводный? скользил? Ты вообще понимаешь о чем говоришь, что такое управляемый занос? Касательно двигла, не надо ляля, там двигло RB26DETT, и вот хоть убей стоит оно на полноприводных скайлайнах.
На жигулях, на бхе у тебя гидравлика стояла?? ))) жжош. реально.
Мы скажем так "игрались", я уходил в поворт в заносе, мой друг "нормально", с торможением, скорость была примерно 100, у обоих. пока он разворачивал машину, я уже набирал скорость после поворота, ед отличие, что я был на машине с HICAS, а он на обычном заднеприводном. момент примерно одинаковый.
полное дерьмо. Это трагикомический филь о жизни 18 летних детей акселератов у которых не чего в жизни не осталось, кроме машины.Но судя по фильму они привычные и все акцепты нормальной жизни они умудрились перенести в атомобиль (почти не плохо получилось). Самое забавное если и смотреть филь ради машин, то сняли то хреноватенько. Чуствуется не зря я не смотрел первые две часть.
DJ Shadow - Six Days The Remix (feat. Mos Def)
А в итоге, мы все таки получили хоть и бестолковый, но достаточно интересный "клон". Не сказать, что он лучше первого,
но все же съемки - ничего так в принципе, хоть и спецэффектов практически - ноль...
Музыка кстати вообще бест! За это медаль!
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