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Киноафиша Фильмы Рестлер Рестлер, 2009: актеры и роли
The Wrestler Рестлер 2009 / США
7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рестлер, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски Даррен Аронофски Darren Aronofsky
В ролях
Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Эйджэй Найду Джуда Фридландер Джуда Фридландер Judah Friedlander
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