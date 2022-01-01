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Джуда Фридландер
Джуда Фридландер
Judah Friedlander
О персоне
Фильмография
Джуда Фридландер
Judah Friedlander
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Дата рождения
16 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джуда Фридландера
Родился 16 марта 1969 года. Мэриленд, США.
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Фильмография Джуда Фридландера
Ты умеешь хранить секреты?
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
боевик, приключения, комедия
2018, США
3.0
Мое лето пинг-понга
комедия
2014, США
6.0
Рестлер
боевик, спорт, драма
2009, США
7.0
Я ненавижу День Святого Валентина
мелодрама, комедия, драма
2009, США
3.0
Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия
2008, США
6.0
Премия Дарвина
комедия, приключения, мелодрама
2006, США
6.0
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