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Чтец Чтец
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The Reader Чтец 2008 / США / Германия
8.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Чтец»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела, хороший фильм.

Ханна мне понравилась. Не могу и не хочу согласиться, что она тупая и безнравственная. Нежная, мудрая женщина, самодостаточная вполне личность. Выросла, наверное, в деревне, не было возможности выучиться, или вообще сирота, не помню фоток семейных в ее квартирке.

И чего конкретно правосудие добилось? Страшного преступника изолировало от общества? Правильно кто-то из студентов сказал: "цирк".

С другой стороны, такие вот аккуратные исполнители и обеспечивали движение нацистской машины вперед. Лень и тупость там не поощрялись.

Короче, не получилось у меня рассердиться на Ханну. А вот сочувствие было. Не повезло ей, родилась не в то время и не в том месте. Хотя где оно, то место и когда уже наступит, то время?

Интересная тема затронута, соотношение закона и морали. Наверняка в книге по ней подробно прошлись. Что важнее, что первичнее? Понять и простить или осудить и наказать? А судьи, кстати, тоже винтики, иногда отправляющие на смерть невинных, калечащие судьбы.

Уинслет молодец. Мальчик тоже славный. И химия между ними была, что дорогого стоит. Хотя с самого начала было понятно, что путного с хеппи эндом из этого не выйдет. Точнее, могло выйти, но опять же, не тогда и не там, и не с Ханной. Она бы не позволила. Когда поняла, что сама по уши, то собрала вещи и исчезла, чтобы не мешать парню. Точно также, в старости, распорядилась своей жизнью, чтобы не быть объектом жалости. Гордая.



эталоном любовной драмы на фоне военных безобразий для меня все равно остается "Английский пациент" Мингеллы. Если ему 10, то Чтецу 8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Елизавета Алексо 3 февраля 2018, 13:21
Оценка
Самый лучший на мой взгляд фильм ! 😍
3 февраля 2018, 13:21 Ответить
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