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Маттиас Хабих
Маттиас Хабих
Matthias Habich
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Маттиас Хабих
Matthias Habich
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Дата рождения
12 января 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Маттиаса Хабиха
Родился 12 января 1940 года. Гданьск, Польша.
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Фильмография Маттиаса Хабиха
Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения
2020, Германия
5.0
Берлинский синдром
триллер
2017, Австралия / Германия
6.0
Перемирие
драма
2009, Германия
6.0
Бункер
военный, драма
2004, Германия / Италия / Австрия
6.0
Нигде в Африке
драма
2001, Германия
7.0
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма
2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
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