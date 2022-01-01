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Чтец
Чтец, 2008: актеры и роли
The Reader
Чтец
2008 / США / Германия
Трейлер
8.0
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Чтец, 2008: актеры и роли
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Режиссер
Стивен Долдри
Stephen Daldry
В ролях
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Рейф Файнес
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Каролина Херфурт
Karoline Herfurth
Давид Кросс
David Kross
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