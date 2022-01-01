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Чтец Чтец
Киноафиша Фильмы Чтец Чтец, 2008: актеры и роли
The Reader Чтец 2008 / США / Германия
8.0 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Чтец, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Долдри Стивен Долдри Stephen Daldry
В ролях
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Рейф Файнес Александра Мария Лара Александра Мария Лара Alexandra Maria Lara Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Каролина Херфурт Каролина Херфурт Karoline Herfurth Давид Кросс Давид Кросс David Kross
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