Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Повелитель стихий
Фильмы похожие на Повелитель стихий
The Last Airbender
Повелитель стихий
2010 / США
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
61
голос
Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Повелитель стихий
Вся информация о фильме
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
7.0
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения
2011, США
7.0
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.0
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный
2008, США
7.0
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
7.0
После нашей эры
боевик, приключения, фантастика
2013, США
6.0
Мег 2: Бездна
фантастика, ужасы, боевик
2023, США / Китай
8.0
Явление
драма, фантастика
2008, Индия / США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить