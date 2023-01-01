Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Повелитель стихий Повелитель стихий
Киноафиша Фильмы Повелитель стихий Фильмы похожие на Повелитель стихий
The Last Airbender Повелитель стихий 2010 / США
7.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Повелитель стихий

Вся информация о фильме
Ученик чародея
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
7.0
Золотой компас
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.0
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.0
Путешествие 2: Таинственный остров
Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
7.0
Каратэ-пацан
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.0
Путешествие к центру Земли 3D
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.0
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.0
Эрагон
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.0
После нашей эры
После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.0
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
фантастика, ужасы, боевик 2023, США / Китай
8.0
Явление
Явление
драма, фантастика 2008, Индия / США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше